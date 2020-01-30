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Можно ли поймать коронавирус от китайских машин: ответ экспертов

Вирус оказался более заразным, чем думали изначально

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Заразиться получится,&nbsp;если вместе с автомобилем в страну приедет носитель инфекции

Заразиться получится, если вместе с автомобилем в страну приедет носитель инфекции

Вспышка коронавируса в Китае взбудоражила весь мир, а город Ухань, где находится эпицентр заражения, очень важен для китайского автопрома: здесь расположено множество заводов, и, например, выпускается поставляемый в Россию кроссовер DFM AX7. Чтобы не допустить распространения вируса, в зараженных зонах вводится карантин, останавливаются предприятия, а на границе других стран, в том числе и России, въезжающих туристов тщательно обследуют. Но какова вероятность того, что вирус прибудет в нашу страну вместе с автомобилями?

В медицинском центре «Медси» объясняют: бояться этого не стоит. Коронавирус передаётся в том числе через предметы, но, как и другие инфекции дыхательных путей, в окружающей среде быстро умирает. Поэтому заразиться получится лишь в том случае, если вместе с автомобилем в страну приедет носитель инфекции.

В российском офисе компании Chery рассказывают, что доставка автомобилей из Китая в Россию занимает от 30 до 45 дней. Очевидно, за это время вирусы успеют умереть не один раз. То же самое касается других вещей, в том числе — товаров с китайских торговых площадок.

Более опасными могут быть японские автомобили, экспортируемые из радиоактивной зоны после Фукусимы. С момента аварии в 2011 году по 2017 год российские таможенники пресекли 875 попыток ввоза зараженных машин. В начале 2020 года на границе развернули еще один автомобиль — гибридную Toyota Prius.

При этом сами японцы еще в 2013 году говорили, что масштаб проблемы с радиоактивными машинами искусственно преувеличен и используется как торговый барьер. По их словам, перед отправкой все автомобили проверяются, и в Россию привозят машины с дозой излучения не выше 0,2 микрозиверта. Для других же стран порог увеличен до 0,3 микрозиверта.

Накануне журналисты НГС побывали в Толмачёво и посмотрели, как досматривают пассажиров на потенциально зараженных рейсах из Китая и Таиланда. Фото смотрите тут.

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автоКитайкитайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (15)

30 янв 2020 в 13:53

От Китайских машин могут случиться вещи пострашнее коронавируса

Рубероид
30 янв 2020 в 13:48

Интересно, это такой социальный запрос на деградацию подаваемой информации или инициатива нгс? Почему то мне кажется, что все большему количеству сми лавры рентв покоя не дают. Или это егэ уже в полную силу шагает по стране?

Фото пользователя
30 янв 2020 в 13:46

Можно. Это боевой вирус. Биологическое оружие. Утечка из центра вроде Вектора в 10 миллионной Ухани. Первые сообщения пошли в канун совсем не китайского нового года. Китайские медики, кто там с ним имеет дело, пишут о 100 тыс инфицированных, ещё неделю назад. Чай ХАНА.