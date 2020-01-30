«Прекращайте клоунаду»: новосибирец пошёл в прокуратуру из-за депутата, возмущённого концертом Элджея

В Новосибирске разгорелся спор между членом молодёжного парламента Заксобрания Андреем Шамалёвым и депутатом Сергеем Сухоруковым Фото: Андрей Шамалёв, Алёна Золотухина, kprfnsk.ru

В Новосибирске из-за концерта Элджея возник конфликт между депутатом горсовета Сергеем Сухоруковым и членом молодёжного парламента Заксобрания НСО Андреем Шамалёвым Сухоруков пожаловался на предстоящий концерт рэпера Элджея, который планируется провести 8 марта на площадке «Экспоцентра». Он написал обращение в прокуратуру, в котором указал, что тексты песен новосибирского исполнителя пропагандируют жестокость, распущенность и употребление «определённых веществ». В ответ на обращение Сергея Сухорукова Андрей Шамалёв посоветовал ему заниматься более важными городскими проблемами, а не «подобной тратой времени». Он тоже написал обращение в областную прокуратуру.



Корреспондент НГС пообщался с обеими сторонами конфликта.

«Он пытается ввести цензуру» — позиция Андрея Шамалёва

— Вместо того чтобы постараться хоть как-то вмешаться в проблему и исполнить свой депутатский долг по защите своих избирателей, он занимается пропагандой... Не поймёшь так сразу, пропагандой чего он пытается заниматься. Отсутствия здравого смысла! Я бы назвал этот случай с Элджеем олицетворением всего беспорядка, который творится в нашем депутатском корпусе. Факты говорят сами за себя: вместо того чтоб защищать права граждан, депутат пытается эти права у них отобрать, пытаясь ввести цензуру. Цензура — это первый шаг к репрессиям, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Шамалёв.

В обращении, которое он написал в областную прокуратуру (копия имеется в распоряжении редакции), Андрей Шамалёв попросил проверить на «адекватность и профпригодность» депутата Сергея Сухорукова. А также указал, что его призыв к отмене концерта ущемляет права граждан на свободу мысли и слова, которые им гарантирует Конституция РФ.



— Прекращайте клоунаду. Уже не смешно. Уже страшно. Страшно за то, что вот такие деятельные люди в этом году снова начнут прорываться на мандаты, — сообщил Андрей Шамалёв.

Он также уточнил, что планирует обратиться в городской совет депутатов Новосибирска и всячески «осветить этот случай».

«Проверку на профпригодность не может сделать никто» — позиция Сергея Сухорукова

Сергей Сухоруков подчеркнул, что не пытается запретить концерт Элджея, а просит прокуратуру дать оценку его текстам и при необходимости принять меры к «недопущению нарушений законодательства». Перед тем как обратиться в прокуратуру, он признался, что слушал композиции рэпера, а также их прослушали его коллеги.

— Они просто были шокированы. Я подумал, может быть, это моё субъективное ощущение (творчество Элджея. — Прим. ред.), но со мной слушали и коллеги, и они были в шоке, что такое можно исполнять. Нецензурная лексика там кругом. Но кроме этого там поётся об употреблении веществ определённых, но я даже не могу произносить те вещи, что я услышал там. Поймите меня правильно, — пояснил Сергей Сухоруков.



По словам депутата, он видел обращение Андрея Шамалёва, но считает, что оно составлено «абсолютно безграмотно».

— Если для этого молодого человека общественная мораль, нравственность, пропаганда алкоголя, наркотиков и насилия являются незначимой проблемой, то я даже не знаю, как это комментировать, как комментировать его состояние. Могу добавить по требованиям молодого человека провести тесты на мою адекватность… Никто не может это сделать, ни прокуратура, ни ещё кто-либо. Просто молодой человек ещё молод, не знает законов, надо его активность направить в другое русло, — добавил депутат.

Как ещё пытались отменить концерт Элджея

В прошлом году отмены концерта известного рэпера добивался руководитель Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. В частности, его возмутил низкий возрастной ценз на плакатах предстоящего выступления Элджея (12+), а творчество самого исполнителя он назвал «конкретной девиацией».



Накануне челябинский депутат гордумы Андрей Зеленин обратился в прокуратуру, полицию, Минкульт и управление Роскомнадзора, потребовав отмены концерта Элджея в городе. В текстах исполнителя он нашёл пропаганду «каннибализма, садизма, суицидального поведения и половых извращений».

По данным «Новой газеты», сегодня стало известно, что выступление Элджея в Челябинске отменили. Это связано с тем, что менеджеры рэпера не вышли вовремя на связь для подписания договора об аренде зала Дворца спорта, где и должен был пройти концерт.

