От пожизненного спасло то, что она женщина: в Новосибирске многодетная мать получила 17 лет за наркотики

Прокуратура просила назначить наказание в 19 лет лишения свободы, но суд учёл ряд смягчающих факторов

Три преступления она совершила по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств через Сеть интернет в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». И ещё пять преступлений — ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств через Сеть интернет в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

В Новосибирске к 17 годам лишения свободы приговорили 35-летнюю жительницу Московской области Муниру Иксанову. Её признали виновной в восьми преступлениях, связанных с наркотиками.

Мунира Иксанова с июля 2017 года по февраль 2018 года сделала тайники для наркотиков в Московской и Новосибирской областях.

— О таких местах женщина сообщала неустановленным в ходе следствия лицам, давая словесные и графические описания тайников. Таким образом ей удалось сбыть через тайники-закладки почти 11 кг наркотиков. Кроме того, Иксанова, хранив дома около 20 кг, а в машине — 1,4 кг, пыталась сбыть свыше 53 кг наркотиков, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Оперативникам удалось изъять их до продажи.



— Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Также у Иксановой в доход государства конфисковали телефон, ноутбук и автомобиль, потому что они стали средствами совершения преступлений.



Источник рассказал корреспонденту НГС, что на приговор повлияло то, что у женщине сейчас трое маленьких детей, и добавил, что закладки она делала, будучи беременной.