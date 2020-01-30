От пожизненного спасло то, что она женщина: в Новосибирске многодетная мать получила 17 лет за наркотики

В Новосибирске к 17 годам лишения свободы приговорили 35-летнюю жительницу Московской области Муниру Иксанову. Её признали виновной в восьми преступлениях, связанных с наркотиками.
Три преступления она совершила по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств через Сеть интернет в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». И ещё пять преступлений — ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств через Сеть интернет в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Мунира Иксанова с июля 2017 года по февраль 2018 года сделала тайники для наркотиков в Московской и Новосибирской областях.
— О таких местах женщина сообщала неустановленным в ходе следствия лицам, давая словесные и графические описания тайников. Таким образом ей удалось сбыть через тайники-закладки почти 11 кг наркотиков. Кроме того, Иксанова, хранив дома около 20 кг, а в машине — 1,4 кг, пыталась сбыть свыше 53 кг наркотиков, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Оперативникам удалось изъять их до продажи.
— Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.
Также у Иксановой в доход государства конфисковали телефон, ноутбук и автомобиль, потому что они стали средствами совершения преступлений.
Источник рассказал корреспонденту НГС, что на приговор повлияло то, что у женщине сейчас трое маленьких детей, и добавил, что закладки она делала, будучи беременной.
Прокуратура просила 19 лет лишения свободы, но суд учёл целый ряд смягчающих факторов.
— Суд учёл наличие детей, в том числе малолетних, положительные характеристики, признание вины, явки. Санкции по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Пожизненное лишение свободы». Только потому, что она женщина, к ней не применяется [такое наказание], — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела государственных обвинителей Наталья Ладушкина.
Гособвинитель добавила, что Иксанова активно сотрудничала со следствием, что также смягчило наказание. Приговор пока в законную силу не вступил.
На прошлой неделе водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Караганды (Казахстан) в Новосибирск, пытался провезти крупную партию сильнодействующих веществ — его задержали пограничники.