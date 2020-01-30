В Новосибирске под Димитровским мостом образовалась несанкционированная свалка снега — сюда его свозят самосвалы. Мэрия уже проверила это место и организовала рейды, чтобы найти нарушителей.

По словам одной из читательниц НГС, по ночам самосвалы подъезжают к мосту на левом берегу и сваливают снег около дороги.

— Возле аквапарка, примерно с часа ночи приезжают самосвалы один за другим и вываливают снег. Один самосвал не стесняясь вывалил снег из кузова прям возле дороги. В водоохранную зону разве можно вывозить снег и устраивать незаконные снегоотвалы? Позапрошлой ночью они точно ездили с центра, я с Димитровского моста ехала до улице Галущака, и они ехали в том направлении. И обратно когда ехала, их встретила, — рассказала девушка 28 января.