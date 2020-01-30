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Самосвалы устроили свалку снега под Димитровским мостом — теперь там идут рейды

В мэрии рассказали, что свалка снега в Ленинском районе запрещена

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По словам очевидцев, машины сваливают снег под мостом не первую ночь&nbsp;

По словам очевидцев, машины сваливают снег под мостом не первую ночь 

В Новосибирске под Димитровским мостом образовалась несанкционированная свалка снега — сюда его свозят самосвалы. Мэрия уже проверила это место и организовала рейды, чтобы найти нарушителей.

По словам одной из читательниц НГС, по ночам самосвалы подъезжают к мосту на левом берегу и сваливают снег около дороги.

— Возле аквапарка, примерно с часа ночи приезжают самосвалы один за другим и вываливают снег. Один самосвал не стесняясь вывалил снег из кузова прям возле дороги. В водоохранную зону разве можно вывозить снег и устраивать незаконные снегоотвалы? Позапрошлой ночью они точно ездили с центра, я с Димитровского моста ехала до улице Галущака, и они ехали в том направлении. И обратно когда ехала, их встретила, — рассказала девушка 28 января. 

Днем территория под мостом выглядит так&nbsp;

Днем территория под мостом выглядит так 

В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрию Новосибирска сотрудники администрации Ленинского района организовали выездную проверку, и «факты складирования снега подтвердились». В мэрии добавили, что снегоотвал в этом месте не санкционирован. 

— На момент проверки разгрузка самосвальной техники не зафиксирована. Данная территория взята на контроль, рейдовые мероприятия с целью выявления правонарушений и привлечения к административной ответственности правонарушителей будут проводиться регулярно, — рассказали в мэрии.

Там же добавили, что за складирование снега в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность по статье 8.22 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, а на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

Сейчас, по информации мэрии, в Ленинском районе нет снегоотвалов. Снег свозится на снегоплавильную станцию на Широкой или на снегоотвал, расположенный за чертой города «в районе улицы Малыгина».

По словам очевидцев, самосвалы приезжали из центра города&nbsp;

По словам очевидцев, самосвалы приезжали из центра города 

Новосибирск славен своими проблемами с уборкой снега. Большую часть улиц никто не чистит, и некоторые новосибирцы берут инициативу в свои руки. На январских каникулах пенсионерка ломом пробила засыпанную снегом дорогу — она выбила в снежной горе ступеньки, чтобы детям было легче добираться до школы. А недавно несколько жителей Центрального района заплатили 110 тысяч рублей дорожникам, чтобы почистить территорию рядом со своими домами от снега. 

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уборка снегазимамэрия
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КОММЕНТАРИИ (27)

Фото пользователя
30 янв 2020 в 14:24

Да поди сами дорожники туда и скидывают, чтоб не заморачиваться. А мэрия закрывает глаза. В любом случае правды ни от кого не услышать.

Гость
30 янв 2020 в 14:22

Да ясен перец, что днём когда мэрия типа проверяла, там никто снег не выгружал.
А ночью чиновники спят, у них рабочий день закончился и они по полной реализуют своё право на отдых.

Фото пользователя
30 янв 2020 в 14:26

в какое место будет нахваливать мэрию Виктория Я ?