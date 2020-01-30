В Новосибирске под Димитровским мостом образовалась несанкционированная свалка снега — сюда его свозят самосвалы. Мэрия уже проверила это место и организовала рейды, чтобы найти нарушителей.
По словам одной из читательниц НГС, по ночам самосвалы подъезжают к мосту на левом берегу и сваливают снег около дороги.
— Возле аквапарка, примерно с часа ночи приезжают самосвалы один за другим и вываливают снег. Один самосвал не стесняясь вывалил снег из кузова прям возле дороги. В водоохранную зону разве можно вывозить снег и устраивать незаконные снегоотвалы? Позапрошлой ночью они точно ездили с центра, я с Димитровского моста ехала до улице Галущака, и они ехали в том направлении. И обратно когда ехала, их встретила, — рассказала девушка 28 января.
В ответ на запрос корреспондента НГС в мэрию Новосибирска сотрудники администрации Ленинского района организовали выездную проверку, и «факты складирования снега подтвердились». В мэрии добавили, что снегоотвал в этом месте не санкционирован.
— На момент проверки разгрузка самосвальной техники не зафиксирована. Данная территория взята на контроль, рейдовые мероприятия с целью выявления правонарушений и привлечения к административной ответственности правонарушителей будут проводиться регулярно, — рассказали в мэрии.
Там же добавили, что за складирование снега в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность по статье 8.22 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от
Сейчас, по информации мэрии, в Ленинском районе нет снегоотвалов. Снег свозится на снегоплавильную станцию на Широкой или на снегоотвал, расположенный за чертой города «в районе улицы Малыгина».
Новосибирск славен своими проблемами с уборкой снега. Большую часть улиц никто не чистит, и некоторые новосибирцы берут инициативу в свои руки. На январских каникулах пенсионерка ломом пробила засыпанную снегом дорогу — она выбила в снежной горе ступеньки, чтобы детям было легче добираться до школы. А недавно несколько жителей Центрального района заплатили 110 тысяч рублей дорожникам, чтобы почистить территорию рядом со своими домами от снега.