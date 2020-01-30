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Пряталась от холода: спасатели достали застрявшую кошку из трубы водослива. Спасение попало на видео

Животное отвезли к ветеринару

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Спасатели сняли операцию по вызволению кошки на видео

Спасатели сняли операцию по вызволению кошки на видео

Ночью 29 января спасатели МАСС в Новосибирске достали из трубы водослива застрявшую кошку — животное, вероятнее всего, искало место, где погреться.

— Спасатели прибыли по указанному адресу, нашли позвонившую девушку и трубу, в которой застряло животное. Спасатели аккуратно взяли кошку в руки, успокоили и небольшими движениями извлекли её голову из трубы слива. Женщина, вызвавшая спасателей, пожалела животное и повезла её в ветеринарную клинику для осмотра специалистом, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Сама спасательная операция заняла меньше минуты.

В середине января в Новосибирске спасатели через окно забрались в квартиру, где был заперт двухлетний ребёнок.

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спасатели МАССМАСС
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КОММЕНТАРИИ (26)

30 янв 2020 в 10:46

Вот пример нормального поведения человека. Это вам не пакостные комменты строчить на нгс.

Гость
30 янв 2020 в 10:54

Люблю позитивные новости, особенно про животных! Молодцы ребята кошечку спасли, плюс + в Карму!)))

30 янв 2020 в 10:45

Класс спасли Котейку