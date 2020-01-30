Пряталась от холода: спасатели достали застрявшую кошку из трубы водослива. Спасение попало на видео

Ночью 29 января спасатели МАСС в Новосибирске достали из трубы водослива застрявшую кошку — животное, вероятнее всего, искало место, где погреться.

— Спасатели прибыли по указанному адресу, нашли позвонившую девушку и трубу, в которой застряло животное. Спасатели аккуратно взяли кошку в руки, успокоили и небольшими движениями извлекли её голову из трубы слива. Женщина, вызвавшая спасателей, пожалела животное и повезла её в ветеринарную клинику для осмотра специалистом, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.