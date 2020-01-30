В МВД подтвердили, что беременная сибирячка уже обращалась в полицию из-за избиения сожителем

За 12 дней до своего убийства Наталья Чернышева обращалась в полицию с заявлением об избиении

— 15 января текущего года в полицию поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанёс ей телесные повреждения. Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказали в ведомстве.

Комментарий по делу об убийстве беременной Натальи Чернышевой, которую зарезал её бывший сожитель Рустам Фатуллаев в подъезде жилого дома, дали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

При этом там подчеркнули, что других обращений от Натальи, в том числе о том, что мужчина угрожал ей убийством, в полицию не поступало.



— Действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки, — добавили в пресс-службе.



Убийство Натальи Чернышевой произошло в начале этой недели — 27 января. Окровавленное тело девушки в подъезде дома по улице Кирова, 25 обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь. От полученных травм она скончалась в больнице, также стало известно, что убитая была беременна.



Убийца Натальи попал на камеру видеонаблюдения, вскоре стало известно о его задержании — им оказался её бывший сожитель Рустам Фатуллаев. Знакомый Натальи, у которого она скрывалась в квартире, рассказал подробности их взаимоотношений, а также назвал её сожителя «типичным абьюзером».

