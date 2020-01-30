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Криминал Убийство девушки на Кирова

В МВД подтвердили, что беременная сибирячка уже обращалась в полицию из-за избиения сожителем

В новосибирском ведомстве начата служебная проверка

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За 12 дней до своего убийства Наталья Чернышева обращалась в полицию с заявлением об избиении

За 12 дней до своего убийства Наталья Чернышева обращалась в полицию с заявлением об избиении

Комментарий по делу об убийстве беременной Натальи Чернышевой, которую зарезал её бывший сожитель Рустам Фатуллаев в подъезде жилого дома, дали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 15 января текущего года в полицию поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанёс ей телесные повреждения. Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказали в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что других обращений от Натальи, в том числе о том, что мужчина угрожал ей убийством, в полицию не поступало.

— Действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки, — добавили в пресс-службе.

Убийство Натальи Чернышевой произошло в начале этой недели — 27 января. Окровавленное тело девушки в подъезде дома по улице Кирова, 25 обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь. От полученных травм она скончалась в больнице, также стало известно, что убитая была беременна.

Убийца Натальи попал на камеру видеонаблюдения, вскоре стало известно о его задержании — им оказался её бывший сожитель Рустам Фатуллаев. Знакомый Натальи, у которого она скрывалась в квартире, рассказал подробности их взаимоотношений, а также назвал её сожителя «типичным абьюзером».

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убийствоГУ МВД по Новосибирской областидомашнее насилие
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КОММЕНТАРИИ (41)

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30 янв 2020 в 08:23

Ещё часто бывает... Когда альфач колотит свою бабу... Она орёт помогите спасите... И когда за неё заступаются... Она дружно идёт со своим альфачем на следующий день и пишут заявления на того кто за неё заступился...

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30 янв 2020 в 08:15

Они пишут заявления а на следующий день забирают и так до следующих побоев...

Валдай
30 янв 2020 в 08:30

Типичные "когда убьют тогда обязательно приедем, труп опишем." Вот если бы на митинге стаканчик в росгвардейца бросил другое дело, а тут подумаешь бьёт.