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Страна и мир

«Побывайте в тех местах, в которых побывал я». Новосибирский фотограф снял ролик о Камчатке

Вадим Махоров поделился видео, в котором постарался передать всю красоту полуострова

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Знаменитый новосибирский фотограф Вадим Махоров представил своим подписчикам фильм о Камчатке, который снял с высоты. По его словам, эта поездка оказалась очень удачной на хорошие кадры.

— В этом видео я постарался передать атмосферу полуострова с его разнообразием животного мира, рельефа, вулканов. Побывайте в тех местах, в которых побывал я, ведь многие из них уникальны. В кадре: вулкан Шивелуч — самый северный и непредсказуемый вулкан на Камчатке; Ключевская сопка — самый высокий вулкан Евразии; вулканы Авачинский, Корякский, Мутновский и т. д. Охотское море и Тихий океан с сивучами и косатками. В этот раз у меня наконец-то получилось заснять последних с удачных ракурсов. На очереди киты, — рассказал Вадим Махоров в своем Instagram.

Меньше чем за пять часов его видео в этой социальной сети набрало больше 4 тысяч лайков. 

Также фотограф выразил надежду на то, что своим роликом заложит в людях мечту побывать в этих краях.

В декабре Вадим Махоров побывал на самом северном вулкане Камчатки, до которого редко добираются туристы, а в январе — поделился кадрами из своего новогоднего путешествия по Киргизии.

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Камчаткавулканкрасивое видео
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КОММЕНТАРИИ (1)

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29 янв 2020 в 23:58

Чтобы поехать на Камчатку надо сотни тысяч. Откуда у него такие деньги?