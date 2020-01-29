«Побывайте в тех местах, в которых побывал я». Новосибирский фотограф снял ролик о Камчатке

Знаменитый новосибирский фотограф Вадим Махоров представил своим подписчикам фильм о Камчатке, который снял с высоты. По его словам, эта поездка оказалась очень удачной на хорошие кадры.

— В этом видео я постарался передать атмосферу полуострова с его разнообразием животного мира, рельефа, вулканов. Побывайте в тех местах, в которых побывал я, ведь многие из них уникальны. В кадре: вулкан Шивелуч — самый северный и непредсказуемый вулкан на Камчатке; Ключевская сопка — самый высокий вулкан Евразии; вулканы Авачинский, Корякский, Мутновский и т. д. Охотское море и Тихий океан с сивучами и косатками. В этот раз у меня наконец-то получилось заснять последних с удачных ракурсов. На очереди киты, — рассказал Вадим Махоров в своем Instagram.