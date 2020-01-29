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Официально: КХЛ перенесла домашнюю встречу «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирск из-за короновируса

Официальное сообщение об этом появилось на сайте КХЛ

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Хоккеисты&nbsp;пекинской команды на одной из игр в Новосибирске

Хоккеисты пекинской команды на одной из игр в Новосибирске

Сегодня, 29 января, появилось официальное заявление на сайте КХЛ, что матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига) состоится в Новосибирске.

— В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона 2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлуня» и [рижского] «Динамо» лига приняла решение о переносе места проведения матча «Куньлунь» — «Динамо» (Рига), который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, — говорится в сообщении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

По данным ТАСС, матч китайской команды против «ЦСКА», который состоится 2 февраля, тоже перенесли в Москву из-за празднования в Китае Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск повезут анализы с пробами на коронавирус со всего мира: ВОЗ включил центр «Вектор» в реестр лабораторий, которые будут помогать диагностировать болезнь.

Все актуальные новости про китайский коронавирус читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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29 янв 2020 в 22:19

Даже я не боюсь коронавируса. Но мужчины-хоккеисты испугались. Очень странно.

Миша Большов, мамкин бизнесмен 🍊🍊
29 янв 2020 в 22:21

Защитайте им ничью в обоих матчах и пусть у себя дома сидят

29 янв 2020 в 22:20

Болельщиков - не пускать на игру! Либо, если пустят, не выпускать их оттуда неделю, пока они карантин не пройдут.