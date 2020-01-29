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Политика

Путин снял с должности скандального главу Чувашии

Михаил Игнатьев уволен в связи с утратой

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Михаил Игнатьев был главой республики с 2010 года

Михаил Игнатьев был главой республики с 2010 года

Владимир Путин сегодня подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Временно исполняющим обязанности республики назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Согласно опубликованному документу, Игнатьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента. Днем ранее его исключили из партии «Единая Россия» решением президиума генерального совета партии после рекомендации партийной комиссии по этике. Такое решение было принято после того, как Игнатьев дважды за неделю стал участником скандалов: 17 января он призвал «мочить» журналистов, а 24 января вновь оказался в центре скандала после того, как в сети появилось видео, где он торжественно вручая пожарному ключи от новой техники, заставил его за ними подпрыгнуть.

Игнатьев специально поднял руку, чтобы пожарному пришлось подпрыгнуть за ключами

Михаил Игнатьев вступил в должность Президента Чувашской Республики 29 августа 2010 года. С 1 января 2012 года занимал пост главы Чувашской Республики.

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Владимир Путинскандалотставка
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КОММЕНТАРИИ (20)

Царь просто Царь
29 янв 2020 в 21:54

Новая постановка для голодных масс...кушайте зрелищ пока накладывают.

Фото пользователя
29 янв 2020 в 21:52

Хорошая новость.

Крестик без нолика
29 янв 2020 в 21:57

Ну начнём с того, что Игнатьев не был хорошим руководителем. Так что это вполне ожидаемо.