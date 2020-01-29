Путин снял с должности скандального главу Чувашии

Владимир Путин сегодня подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Временно исполняющим обязанности республики назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Согласно опубликованному документу, Игнатьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента. Днем ранее его исключили из партии «Единая Россия» решением президиума генерального совета партии после рекомендации партийной комиссии по этике. Такое решение было принято после того, как Игнатьев дважды за неделю стал участником скандалов: 17 января он призвал «мочить» журналистов, а 24 января вновь оказался в центре скандала после того, как в сети появилось видео, где он торжественно вручая пожарному ключи от новой техники, заставил его за ними подпрыгнуть.