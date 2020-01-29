В пятиэтажке на Народной провалилась кровля

Вечером в среду, 29 января, в редакцию НГС обратились жильцы дома
— Нам сообщили, постучавшись в дверь. Рухнула прямо над вторым подъездом кровля из-за нечищеного снега. Его там было очень много. Грубо говоря, шифер рухнул внутрь на чердак, — сообщила жительница второго подъезда.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пострадавших нет.
— Несколько листов шифера просели, скорее всего, из-за снеговой нагрузки. На место прибыли коммунальные службы и убрали снег. В настоящий момент, насколько нам известно, крышу временно затянули баннером, а завтра восстановят кровельный материал. Никто не пострадал, коммуникации жилого многоквартирного дома не нарушены, жизнеобеспечение данного дома ничему не угрожает, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.
Оперативно получить комментарий от управляющей компании дома корреспонденту НГС не удалось.
Ранее синоптики сообщали о сильных снегопадах в городе. Сегодня утром на Красном проспекте рядом с кинотеатром им. Маяковского из-за снега рухнула вывеска магазина.