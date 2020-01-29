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В пятиэтажке на Народной провалилась кровля

По сообщениям жильцов, обвал произошел из-за нечищеного снега

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Рухнувшая крыша на Народной, 31/1

Рухнувшая крыша на Народной, 31/1

Вечером в среду, 29 января, в редакцию НГС обратились жильцы дома № 31/1 на улице Народная с информацией, что в их доме обвалилась крыша.

— Нам сообщили, постучавшись в дверь. Рухнула прямо над вторым подъездом кровля из-за нечищеного снега. Его там было очень много. Грубо говоря, шифер рухнул внутрь на чердак, — сообщила жительница второго подъезда.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пострадавших нет.

— Несколько листов шифера просели, скорее всего, из-за снеговой нагрузки. На место прибыли коммунальные службы и убрали снег. В настоящий момент, насколько нам известно, крышу временно затянули баннером, а завтра восстановят кровельный материал. Никто не пострадал, коммуникации жилого многоквартирного дома не нарушены, жизнеобеспечение данного дома ничему не угрожает, — рассказал корреспонденту НГС руководитель пресс-службы МЧС Павел Винаков.

Оперативно получить комментарий от управляющей компании дома корреспонденту НГС не удалось.

Ранее синоптики сообщали о сильных снегопадах в городе. Сегодня утром на Красном проспекте рядом с кинотеатром им. Маяковского из-за снега рухнула вывеска магазина.

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обвалилась крышаобвалилась кровля
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КОММЕНТАРИИ (21)

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29 янв 2020 в 21:14

Ужасно остаться в разгар зимы без крыши над головой. Деньгами помочь не могу, но разве, что посочувствую.

29 янв 2020 в 21:17

Ну жеееесть. А коммунальщиков власти города контролируют вообще? Или все делают что хотят?

Доброжелатель
29 янв 2020 в 21:16

ЧС введен , боятся нечего!