Не жди меня, мама: Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Вечером в среду, 29 января, новосибирские автомобилисты застряли в десятибалльных пробках. Передвижение по городу на транспорте осложняют снег и многочисленные ДТП. Такие показатели выдали два популярных городских сервиса, 2ГИС и «Яндекс.Пробки».

В глухой пробке стоят автомобили на улицах Фабричной, Немировича-Данченко, Троллейной, Кирова, Восходе, Ипподромской, Кошурникова, Никитина и Богдана Хмельницкого. Также сильные заторы собрались на Мочищенском шоссе, Декабристов и Гусинобродском шоссе.

Ранее синоптики сообщали о сильных снегопадах в городе. В ночь со вторника на среду Новосибирск засыпало по щиколотку, а уже к 08:00 горожане встали в пробках.

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