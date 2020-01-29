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Дороги и транспорт

Не жди меня, мама: Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Гололёд и аварии парализовали движение по всему городу

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Автомобилисты в пробках делятся фотографиями аварий на дороге

Автомобилисты в пробках делятся фотографиями аварий на дороге

Вечером в среду, 29 января, новосибирские автомобилисты застряли в десятибалльных пробках.  Передвижение по городу на транспорте осложняют снег и многочисленные ДТП. Такие показатели выдали два популярных городских сервиса, 2ГИС и «Яндекс.Пробки».

Сервис 2GIS оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

Сервис 2GIS оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

К 19:00 «Яндекс.Пробки» оценивали дорожную ситуацию в 9 баллов

К 19:00 «Яндекс.Пробки» оценивали дорожную ситуацию в 9 баллов

В глухой пробке стоят автомобили на улицах Фабричной, Немировича-Данченко, Троллейной, Кирова, Восходе, Ипподромской, Кошурникова, Никитина и Богдана Хмельницкого. Также сильные заторы собрались на Мочищенском шоссе, Декабристов и Гусинобродском шоссе. 

Наиболее сложная ситуация на Большевистской и Ватутина.

Водители делятся фото с мест ДТП в 2GIS

Водители делятся фото с мест ДТП в 2GIS

Многие новосибирские водители,&nbsp;уставшие стоять в пробке, не унывают и сочиняют забавные стихотворения

Многие новосибирские водители, уставшие стоять в пробке, не унывают и сочиняют забавные стихотворения

Ранее синоптики сообщали о сильных снегопадах в городе. В ночь со вторника на среду Новосибирск засыпало по щиколотку, а уже к 08:00 горожане встали в пробках

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КОММЕНТАРИИ (27)

пенсионерка
29 янв 2020 в 19:59

Еду еду, в общественном транспорте быстрее и безопаснее. Вечером в комментариях увидимся.

бью в табличку
29 янв 2020 в 19:58

дурацкое название статьи

Фото пользователя
29 янв 2020 в 19:58

Пусть стоят, раз домой не хотят