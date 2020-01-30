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Поликлиники без очередей: в новосибирских больницах поставят 40 новых терминалов электронной очереди

Модуль «Электронная очередь» внедряют уже несколько лет

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Этот терминал стоит в поликлинике <nobr class="_">№ 7</nobr>

Этот терминал стоит в поликлинике № 7

В медицинских учреждениях Новосибирской области в 2020 году появится не менее 40 новых терминалов электронной очереди.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, было два этапа внедрения модуля «Электронная очередь» в 2018 и в 2019 году. 

— В целях управления потоками пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, обеспечено создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 46 медицинских организациях Новосибирской области (в 58 территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций Новосибирска и Новосибирской области), — сообщили в пресс-службе. 

В 2018 году в Новосибирске и области поставлено 58 терминалов, в 2019 году — 45, а в 2020 году поставят не менее 40. 

Вчера НГС опубликовал материал о загруженной поликлинике, где собираются очень большие очереди с самого утра. 

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поликлиникитерминалы электронной очередимедицинаминздрав Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
30 янв 2020 в 11:50

А что поменяется? Ну допустим будет там написано Т( терапевт) 35 и что?
Это же как в банке- пока всех до тебя не обслужат, твой номер не высветится.
Дак там несколько окон.
А тут принимает один врач.И даже если будет талон Т35 и указано время 11.45 это не гарантирует, что первые 34 человека пройдут врача за это время.

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30 янв 2020 в 11:45

Судя по тому, как внедряют электронный документооборот в поликлиниках (нужно заполнить вручную все бумаги и вручную же вбить данные с них в компьютер), будет только хуже.

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30 янв 2020 в 11:42

Да людям нравятся очереди. Очереди на родном месте создаются.