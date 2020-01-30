Поликлиники без очередей: в новосибирских больницах поставят 40 новых терминалов электронной очереди

Этот терминал стоит в поликлинике № 7

В медицинских учреждениях Новосибирской области в 2020 году появится не менее 40 новых терминалов электронной очереди.



Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, было два этапа внедрения модуля «Электронная очередь» в 2018 и в 2019 году.

— В целях управления потоками пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, обеспечено создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 46 медицинских организациях Новосибирской области (в 58 территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций Новосибирска и Новосибирской области), — сообщили в пресс-службе.