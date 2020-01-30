Поликлиники без очередей: в новосибирских больницах поставят 40 новых терминалов электронной очереди

В медицинских учреждениях Новосибирской области в 2020 году появится не менее 40 новых терминалов электронной очереди.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, было два этапа внедрения модуля «Электронная очередь» в 2018 и в 2019 году.
— В целях управления потоками пациентов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, обеспечено создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 46 медицинских организациях Новосибирской области (в 58 территориально выделенных структурных подразделениях медицинских организаций Новосибирска и Новосибирской области), — сообщили в пресс-службе.
В 2018 году в Новосибирске и области поставлено 58 терминалов, в 2019 году — 45, а в 2020 году поставят не менее 40.
Вчера НГС опубликовал материал о загруженной поликлинике, где собираются очень большие очереди с самого утра.