Команда кардиохирурга клиники Мешалкина Александра Романова получила грант от Путина за лечение аритмии у пациентов со сложными пороками сердца Фото: клиника Мешалкина

Кардиохирург клиники Мешалкина Александр Романов получил президентский грант для молодых учёных за повышение эффективности при лечение опасных аритмий у детей и взрослых с врожденными пороками сердца — их оперируют с помощью единственной в России роботизированной системы. Доктор Романов вместе с тремя коллегами получат 2 миллиона рублей на продолжение исследования — один миллион в 2020-м и один миллион в 2021 году. — Мы сфокусировались на сложной категории пациентов, у которых есть врождённый порок сердца и нарушение ритма сердца. При нормальной анатомии сердца определённые сосуды выходят и впадают в определённые камеры. При врождённых пороках всё перепутано, это мозаика, некий лабиринт, где трудно понять, куда крупный, магистральный сосуд впадает. У таких пациентов нарушения ритма носит сложный характер. Сложная анатомия делает более трудным лечение. Чаще всего это пациенты, от которых отказываются, — рассказал хирург Александр Романов.

По словам врача, сейчас в России существуют две роботизированные системы по лечению аритмии — в Новосибирске и Москве, но в столице она не работает. В клинике Мешалке операции проводят с осени 2016 года, за три года они помогли 700 с лишним пациентам. Ежегодно в клинике Мешалкина оперируют 40–50 взрослых и детей со сложными пороками сердца, которые также страдают аритмией. Хирурги оперируют не только жителей Сибири, в клинику Мешалкина обращаются даже москвичи. Врачи надеются, что в будущем число операций вырастет. — При роботизированной системе в сердце пациента устанавливаются электроды мануально — руками, а дальше всю операцию мы сидим в пультовой, с помощью компьютерной мыши двигаем эти электроды. Технологически эти электроды очень гибкие, про них говорят — как лапша, можно в узел завязать. У этой трудной категории пациентов бывают участки в сердце, которые сложно достать и воздействовать на них. Мы накопили опыт в лечении пациентов без пороков сердца, после мы прооперировали ряд сложных пациентов и получили очень хороший результат в плане эффективности и безопасности, — пояснил кардиохирург.