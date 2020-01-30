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Новосибирский хирург получил 2 миллиона от Путина — за советом к нему обращаются даже москвичи

Новый метод поможет вылечить тяжёлых пациентов, от которых отказались другие врачи

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Команда кардиохирурга&nbsp;клиники Мешалкина Александра Романова получила грант от Путина за лечение аритмии у пациентов со сложными пороками сердца

Команда кардиохирурга клиники Мешалкина Александра Романова получила грант от Путина за лечение аритмии у пациентов со сложными пороками сердца

Кардиохирург клиники Мешалкина Александр Романов получил президентский грант для молодых учёных за повышение эффективности при лечение опасных аритмий у детей и взрослых с врожденными пороками сердца — их оперируют с помощью единственной в России роботизированной системы. Доктор Романов вместе с тремя коллегами получат 2 миллиона рублей на продолжение исследования — один миллион в 2020-м и один миллион в 2021 году.

— Мы сфокусировались на сложной категории пациентов, у которых есть врождённый порок сердца и нарушение ритма сердца. При нормальной анатомии сердца определённые сосуды выходят и впадают в определённые камеры. При врождённых пороках всё перепутано, это мозаика, некий лабиринт, где трудно понять, куда крупный, магистральный сосуд впадает. У таких пациентов нарушения ритма носит сложный характер. Сложная анатомия делает более трудным лечение. Чаще всего это пациенты, от которых отказываются, — рассказал хирург Александр Романов.

По словам врача, сейчас в России существуют две роботизированные системы по лечению аритмии — в Новосибирске и Москве, но в столице она не работает. В клинике Мешалке операции проводят с осени 2016 года, за три года они помогли 700 с лишним пациентам. Ежегодно в клинике Мешалкина оперируют 40–50 взрослых и детей со сложными пороками сердца, которые также страдают аритмией. Хирурги оперируют не только жителей Сибири, в клинику Мешалкина обращаются даже москвичи. Врачи надеются, что в будущем число операций вырастет.

— При роботизированной системе в сердце пациента устанавливаются электроды мануально — руками, а дальше всю операцию мы сидим в пультовой, с помощью компьютерной мыши двигаем эти электроды. Технологически эти электроды очень гибкие, про них говорят — как лапша, можно в узел завязать. У этой трудной категории пациентов бывают участки в сердце, которые сложно достать и воздействовать на них. Мы накопили опыт в лечении пациентов без пороков сердца, после мы прооперировали ряд сложных пациентов и получили очень хороший результат в плане эффективности и безопасности, — пояснил кардиохирург.

Александр Романов уже второй раз выигрывает президентский грант для молодых учёных — в 2018 году он получил два миллиона за новый метод лечения пациентов с сердечной недостаточностью.

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врожденный порок сердцакардиохиругКлиника Мешалкина
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КОММЕНТАРИИ (4)

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30 янв 2020 в 12:06

Рад за ребят, а то все Бузова-Пузова... Эти люди делают великие дела...

30 янв 2020 в 12:05

Не хирург, а клиника на исследования......!!!!

Царь просто Царь
30 янв 2020 в 12:05

Не от Путина получил а из бюджета по распоряжению Путина , тот сначала наркоманку из Израиля помиловал , потом видимо премии раздавал .