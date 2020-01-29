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Происшествия Убийство девушки на Кирова

«Этот ребёнок стал бы её первенцем»: подруга рассказала об убитой беременной сибирячке

Наталья встречалась с Рустамом, но не все её подруги были в курсе этих отношений

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Убийца караулил Наталью в подъезде дома с самого утра

Убийца караулил Наталью в подъезде дома с самого утра

Зверское убийство беременной женщины — Натальи Чернышевой — потрясло многих. В убийстве подозревается её бывший сожитель — Рустам Фатуллаев. Он караулил Наталью с самого утра, а когда она зашла в подъезд дома, в котором снимала квартиру, напал на неё и ударил ножом. Врачам не удалось спасти Наталью — она скончалась в больнице. Её ребенка (девушка была беременна) также не получилось спасти.

Наши коллеги из Омска поговорили с подругой Натальи, которая рассказала о причине её переезда из Омска в Новосибирск, а также о сложных отношениях с Фатуллаевым.

Наталья родилась в Омске. Здесь она окончила местный филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела по специальности «менеджер по туризму», а затем переехала в Новосибирск. На малой родине у неё осталось много друзей. По последним данным, которые указаны на странице Натальи в «Одноклассниках», в Новосибирске она работала в логистической компании «Байкал-Сервис», однако в эту соцсеть девушка не заходила с 2018 года.

Известно, что до знакомства с Рустамом Фатуллаевым Наталья была замужем. Ради супруга она переехала в Новосибирск, но вскоре молодые люди решили развестись.

Подруга Натальи Марина Дронова до сих пор не может поверить в случившееся. 

— Для меня это, конечно, шокирующая новость. Мы дружили в университете — и наши с Наташей парни тоже были друзьями. Потом Наталья познакомилась по интернету с мужчиной — из-за него она и уехала в Новосибирск. Там вышла за него замуж и взяла его фамилию — стала Чернышевой. Но семейная жизнь у них не складывалась. В конце-концов они расстались. Пару лет назад Наталья была в Омске проездом — она ехала через Омск в командировку. Тогда она приезжала со своим новым парнем — Антоном. О Рустаме я ничего не знаю. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Этот ребёнок должен был стать её первенцем, — рассказала бывшая одногруппница Натальи Марина Дронова.

Как выяснилось, Наталья некоторое время жила с подозреваемым Рустамом, потом они расстались, и женщина от него съехала. 

— Он угрожал ей неоднократно, она писала заявление в полицию, но реакции никакой не было, — рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

Сегодня, 29 января, на месте убийства беременной девушки в подъезде дома на Кирова появились гвоздики — первый букет положил хозяин квартиры, где жила погибшая. 

Сейчас подозреваемый в убийстве 32-летней омички находится в Новосибирске. В четверг, 30 января, ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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убийствобеременнаяНовосибирск
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КОММЕНТАРИИ (22)

Фото пользователя
29 янв 2020 в 19:13

На фиг,
Когда в Расее смертную казнь введут? Я за! Обоими руками. Гасударству плевать на простых граждан, создаётся впечатление о проявлении заботы только о своей шкурке. Печально, что всё очень запущено. В людях убивают Человеческое.....

Фото пользователя
29 янв 2020 в 19:06

жаль девчонку.
на фото улыбчивая и жизни радуются .
могла родить хорошего ребенка.
зачем,зачем с этим ( иностранцем) спуталась?!

Худой
29 янв 2020 в 19:22

Да ладно вам на национальность убийцы напирать,
у русских такое - тоже сплошь и рядом.
Тоже мне, нашлись - голубая кровь и белая кость. )