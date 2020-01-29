«Этот ребёнок стал бы её первенцем»: подруга рассказала об убитой беременной сибирячке

Наши коллеги из Омска поговорили с подругой Натальи , которая рассказала о причине её переезда из Омска в Новосибирск, а также о сложных отношениях с Фатуллаевым.

Зверское убийство беременной женщины — Натальи Чернышевой — потрясло многих. В убийстве подозревается её бывший сожитель — Рустам Фатуллаев . Он караулил Наталью с самого утра, а когда она зашла в подъезд дома, в котором снимала квартиру, напал на неё и ударил ножом. Врачам не удалось спасти Наталью — она скончалась в больнице. Её ребенка (девушка была беременна) также не получилось спасти.

Наталья родилась в Омске. Здесь она окончила местный филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела по специальности «менеджер по туризму», а затем переехала в Новосибирск. На малой родине у неё осталось много друзей. По последним данным, которые указаны на странице Натальи в «Одноклассниках», в Новосибирске она работала в логистической компании «Байкал-Сервис», однако в эту соцсеть девушка не заходила с 2018 года.



Известно, что до знакомства с Рустамом Фатуллаевым Наталья была замужем. Ради супруга она переехала в Новосибирск, но вскоре молодые люди решили развестись.

Подруга Натальи Марина Дронова до сих пор не может поверить в случившееся.

— Для меня это, конечно, шокирующая новость. Мы дружили в университете — и наши с Наташей парни тоже были друзьями. Потом Наталья познакомилась по интернету с мужчиной — из-за него она и уехала в Новосибирск. Там вышла за него замуж и взяла его фамилию — стала Чернышевой. Но семейная жизнь у них не складывалась. В конце-концов они расстались. Пару лет назад Наталья была в Омске проездом — она ехала через Омск в командировку. Тогда она приезжала со своим новым парнем — Антоном. О Рустаме я ничего не знаю. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Этот ребёнок должен был стать её первенцем, — рассказала бывшая одногруппница Натальи Марина Дронова.

