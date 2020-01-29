В МВД назвали страны, из которых в Новосибирскую область чаще всего приезжают мигранты

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области подвело итоги 2019 года. Как оказалось, в регион въехало больше иностранцев, чем годом ранее, но разрешения на работу они стали получать реже.
Всего за год через пункты пропуска государственной границы на территорию региона въехало 368 тысяч иностранцев, что на 51 тысячу больше, чем в 2018 году. Покинули Новосибирскую область 312 тысяч иностранцев — это на 41 тысячу человек больше.
— С целью осуществления трудовой деятельности поставлено на миграционный учёт
Как правило, это граждане Узбекистана (25,1%), Таджикистана (17,7%), Казахстана (15,7%), Киргизии (11,3%), из стран дальнего зарубежья в Новосибирскую область также активно приезжали граждане Китая (15,3%).
— За 12 месяцев 2019 года оформлено 1536 разрешений на работу иностранным гражданам (на 21,9% меньше, чем в позапрошлом году), из них 80 оформлено на работу высококвалифицированных специалистов (в 2018 году их было 84), — уточнили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области.
В основном иностранцы (на основании патента) работают в сфере услуг (26%), в строительстве (19%), в обрабатывающих производствах (14,6 %), на транспорте (8,7%), в оптовой и розничной торговле (6,8%), в сельском и лесном хозяйстве (2%). Более 18% трудовых мигрантов работают у физических лиц.
Накануне в ведомстве рассказали о работе с нелегальными мигрантами — по Новосибирской области в прошлом году было принято 129 решений о депортации иностранных граждан.