В МВД назвали страны, из которых в Новосибирскую область чаще всего приезжают мигранты

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области подвело итоги 2019 года. Как оказалось, в регион въехало больше иностранцев, чем годом ранее, но разрешения на работу они стали получать реже.



Всего за год через пункты пропуска государственной границы на территорию региона въехало 368 тысяч иностранцев, что на 51 тысячу больше, чем в 2018 году. Покинули Новосибирскую область 312 тысяч иностранцев — это на 41 тысячу человек больше.

