SKODA Karoq доступна только с турбомотором: что известно о новом кроссовере перед началом продаж

Мировая премьера SKODA Karoq состоялась еще весной 2017 года, но его российские продажи несколько раз переносились. В декабре 2019 года кроссовер начали собирать в Нижнем Новгороде Фото: SKODA

По информации дилерских центров, официальные продажи SKODA Karoq начнутся 14 февраля, хотя в пресс-службе SKODA ограничились более размытой формулировкой «в первом квартале 2020 года». В любом случае российское производство стартовало больше месяца назад, и первые машины уже на подходе к шоурумам. Вот что известно о новой SKODA Karoq сейчас. Первое время кроссовер можно будет купить в единственной модификации: с 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л. с.), передним приводом и 8-ступенчатым автоматом — своеобразный дебют коробки на моделях SKODA. Комплектации две — средняя Ambition и топовая Style. Начальная цена составит 1 515 000 рублей.

Позже появится версия с полным приводом, а на смену классическому «автомату» придет «робот» DSG с двумя сцеплениями. Официальных цен на такие версии пока нет, но ранее дилеры говорили примерно о 1,6–1,7 миллиона рублей. К слову, во столько же сейчас обходится старший SKODA Kodiaq, правда, привод у него будет передний и комплектация попроще.

Модификации с атмосферными моторами у Karoq тоже будут, но не сразу. Двигатель 1,6 литра мощностью 110 л. с. предложат с 5-ступенчатой механикой и с 6-ступенчатым автоматом. Для него же станет доступна базовая комплектация Active. Ожидается, что в таком исполнении цены на машину будут стартовать с 1,3 миллиона рублей. За эти деньги можно взять топовые Hyundai Creta или Renault Kaptur, но автомобили будут меньше по размерам и ниже классом. Любители чего-то покрупнее уже за 1,4 миллиона рублей могут приглядеться к KIA Sportage, но здесь возникает другая проблема — набор опций будет минимальным.

Внутри SKODA Karoq выглядит строго и по-немецки правильно Фото: SKODA

Более-менее равноценными по всем показателям являются японские Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX. Цены на обе модели начинаются с 1 250 000 рублей и заканчиваются ближе к 1,7–1,9 миллиона рублей.

Но главным конкурентом чешской новинки станет KIA Seltos. Как и в случае со SKODA, корейцы не раскрывают полного прайс-листа на свой кроссовер, ограничившись ценой на 2,0-литровую версию с вариатором и передним приводом в комплектации Luxe. Такие автомобили обещают продавать за 1 349 000 рублей.