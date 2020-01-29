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Здоровье

Прокуратура пришла с проверкой в поликлинику, которая потеряла карточку с поддельными обследованиями

Медицинский документ нашли в снегу на улице

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Карточку, валяющуюся в снегу, нашли жители дома. По фамилии они определили, что этот медицинский документ принадлежит их соседке

Карточку, валяющуюся в снегу, нашли жители дома. По фамилии они определили, что этот медицинский документ принадлежит их соседке

Ленинская районная прокуратура организовала проверку Городской клинической поликлиники № 16 после публикации НГС — медицинскую карточку пациентки нашли в снегу её соседи в начале января. Сибирячка обнаружила, что в ней содержатся ложные обследования и анализы, и обратилась с жалобами в минздрав и прокуратуру.

— По результатам статьи органами прокуратуры организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые вы не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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врачебная тайнаполиклиника №16
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КОММЕНТАРИИ (3)

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29 янв 2020 в 16:30

Надо и мне проверить сходить мою карточку. Может тоже чего приписывают.

29 янв 2020 в 16:35

Ну пришла прокуратура и что, как она проверит факт приписок?
- вы вносите заведомо недостоверные сведения о проведенных приемах специалистов, медицинских манипуляциях и исследованиях?
- нет, что вы, как можно?

Проверкой нарушений не обнаружено!

Ольга
29 янв 2020 в 16:35

Отношусь к той же поликлинике, проверила через сайт свою карту и тоже вижу осмотры которых не было! Куда именно об этом сообщать?