Прокуратура пришла с проверкой в поликлинику, которая потеряла карточку с поддельными обследованиями

Карточку, валяющуюся в снегу, нашли жители дома. По фамилии они определили, что этот медицинский документ принадлежит их соседке

Ленинская районная прокуратура организовала проверку Городской клинической поликлиники № 16 после публикации НГС — медицинскую карточку пациентки нашли в снегу её соседи в начале января. Сибирячка обнаружила, что в ней содержатся ложные обследования и анализы, и обратилась с жалобами в минздрав и прокуратуру.

— По результатам статьи органами прокуратуры организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.