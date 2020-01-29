Прокуратура пришла с проверкой в поликлинику, которая потеряла карточку с поддельными обследованиями

Ленинская районная прокуратура организовала проверку Городской клинической поликлиники
— По результатам статьи органами прокуратуры организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой
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