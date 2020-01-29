Новосибирцы принесли цветы на место убийства беременной девушки в доме на Кирова

Убийца караулил Наталью в подъезде дома с самого утра

Сегодня, 29 января, на месте убийства беременной девушки в подъезде дома на Кирова появились гвоздики — первый букет положил хозяин квартиры, где жила погибшая.



— Потому что так принято, — рассказал корреспонденту НГС хозяин квартиры, в которой жила погибшая Наталья, Сергей Койнов. — Первые цветы положил я, сейчас прихожу — там ещё цветы лежат. Может, кто-то из соседей ещё положил.