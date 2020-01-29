29 января среда
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 69.23
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 69.23

Все новости

Все новости
Криминал Убийство девушки на Кирова

Новосибирцы принесли цветы на место убийства беременной девушки в доме на Кирова

Первый букет положил хозяин квартиры, в которой жила погибшая

2 220
12 Обсудить

Поделиться

Убийца караулил Наталью в подъезде дома с самого утра

Убийца караулил Наталью в подъезде дома с самого утра

Сегодня, 29 января, на месте убийства беременной девушки в подъезде дома на Кирова появились гвоздики — первый букет положил хозяин квартиры, где жила погибшая. 

— Потому что так принято, — рассказал корреспонденту НГС хозяин квартиры, в которой жила погибшая Наталья, Сергей Койнов. — Первые цветы положил я, сейчас прихожу — там ещё цветы лежат. Может, кто-то из соседей ещё положил. 

Убийство беременной девушки попало на камеры видеонаблюдения

Убийство беременной девушки попало на камеры видеонаблюдения

32-летнюю Наталью убили 27 января в подъезде дома на Кирова — в убийстве подозревается бывший сожитель девушки Рустам Фатуллаев. Девушка была беременна. Момент конфликта между ней и Фатуллаевым попал на камеру видеонаблюдения. Также стало известно о задержании подозреваемого. Спустя сутки его нашли в Омске — новые подробности рассказываем тут. Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийца с самого утра караулил Наталью.

Ранее НГС вспоминал самые громкие убийства в Новосибирске из-за ревности. После преступлений они заявляли об исчезновении жён. А жертвами ревности становились даже политики.

Вы знаете возможные причины случившегося? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
29 янв 2020 в 16:23

Какой смысл от этих цветов? Только деньги тратить. К тому же, цветы потом придется убирать уборщице. Надо добиваться пожизненного заключения для преступника. Это сейчас основное. Потому что он опасен для общества и его надо изолировать навсегда.

железный занавес
29 янв 2020 в 16:26

Сами не довольны, что к нам понаехали, а сами покупают фрукты и прочее в ларьках у иноземцев, как-будто своих магазинов мало.

29 янв 2020 в 16:30

Женщину, конечно, не вернёшь,жаль, но почему по-прежнему её называют девушкой.