Новосибирцы принесли цветы на место убийства беременной девушки в доме на Кирова

Сегодня, 29 января, на месте убийства беременной девушки в подъезде дома на Кирова появились гвоздики — первый букет положил хозяин квартиры, где жила погибшая.
— Потому что так принято, — рассказал корреспонденту НГС хозяин квартиры, в которой жила погибшая Наталья, Сергей Койнов. — Первые цветы положил я, сейчас прихожу — там ещё цветы лежат. Может, кто-то из соседей ещё положил.
32-летнюю Наталью убили 27 января в подъезде дома на Кирова — в убийстве подозревается бывший сожитель девушки Рустам Фатуллаев. Девушка была беременна. Момент конфликта между ней и Фатуллаевым попал на камеру видеонаблюдения. Также стало известно о задержании подозреваемого. Спустя сутки его нашли в Омске — новые подробности рассказываем тут. Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийца с самого утра караулил Наталью.
Ранее НГС вспоминал самые громкие убийства в Новосибирске из-за ревности. После преступлений они заявляли об исчезновении жён. А жертвами ревности становились даже политики.
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