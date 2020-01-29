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Происшествия

На месте смертельного ДТП с фурой погиб ещё один водитель: он въехал в опрокинувшийся большегруз

Аварии случились с разницей в 9 часов

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Спасатели пока не достали тело водителя

Спасатели пока не достали тело водителя

Сегодня, 29 января, в Мошковском районе произошло два смертельных ДТП, причём на одном и том же месте — на участке автодороги Р-255 «Сибирь».

— В 4 часа 20 минут 31-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Мираж», при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пассажирка «Мицубиси», 31-летняя женщина, погибла, водитель «Мицубиси» получил различные травмы, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня. 

После обеда на том же участке погиб водитель другой фуры.

— В 13 часов 20 минут мужчина, управляя грузовым автомобилем МАН с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет по ходу движения и совершил наезд на стоящий после ДТП грузовой автомобиль «Мерседес Бенц», — объяснили в УГИБДД.

Сейчас на месте работают спасатели.

Вчера утром на улице Магнитогорской в Кировском районе Новосибирска мужчина за рулем белого Porsche Cayenne с госномером 111 наехал на пешехода и скрылся

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ДТП на трассеДТП с погибшими
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КОММЕНТАРИИ (4)

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29 янв 2020 в 16:16

Решение проблемы очевидно: нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров.

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29 янв 2020 в 16:13

Очень горестно, когда уходят такие молодые. Эх, у каждого своя судьбы. От судьбы не уйдешь, так говорят.

29 янв 2020 в 16:20

Гонять меньше надо на скользкой дороге