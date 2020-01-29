На месте смертельного ДТП с фурой погиб ещё один водитель: он въехал в опрокинувшийся большегруз

Сегодня, 29 января, в Мошковском районе произошло два смертельных ДТП, причём на одном и том же месте — на участке автодороги Р-255 «Сибирь».

— В 4 часа 20 минут 31-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Мираж», при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пассажирка «Мицубиси», 31-летняя женщина, погибла, водитель «Мицубиси» получил различные травмы, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

