29 января среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23

Все новости

Все новости
Город Проблема

«Верните лес горожанам»: пикетчики с плакатами окружили мэрию Новосибирска

Новосибирцы недовольны тем, что в городской администрации скрывают карту городских лесов

285
5 Обсудить

Поделиться

Новосибирцы окружили мэрию с одиночными пикетами

Новосибирцы окружили мэрию с одиночными пикетами

Сегодня, 29 января, мэрию Новосибирска окружили горожане с одиночными пикетами — они заявили, что возмущены политикой мэрии по отношению к лесным городским зонам.

Несколько пикетчиков встали как перед самой мэрией, так и слева и справа от здания. 

Несколько человек встали с плакатами как перед самим зданием, так и справа и слева от него

Несколько человек встали с плакатами как перед самим зданием, так и справа и слева от него

Свои требования и претензии они разместили на плакатах

Свои требования и претензии они разместили на плакатах

— Не понятно, какая карта городских лесов используется сейчас в генплане: нам её отказываются показывать в мэрии. В мэрии нам объяснили, что у них есть рабочая карта, которую они используют, но нам они её показать не могут, потому что это рабочий инструмент, — рассказала корреспонденту НГС общественница Наталья Прийдак.

Пикетчиков беспокоит тема городских лесов в Новосибирске

Пикетчиков беспокоит тема городских лесов в Новосибирске

С 3 по 6 февраля пройдут публичные слушания по изменениям в генплане Новосибирска

С 3 по 6 февраля пройдут публичные слушания по изменениям в генплане Новосибирска

Расписание очных публичных слушаний указано на сайте мэрии, заметила, Прийдак, а пока все желающие могут подать свои предложения в комиссию по слушаниям.

На прошлой неделе НГС рассказал о пикете из 40 участников локальных войн и многодетных, которые требовали вернуть государству похищенные земельные участки и раздать их нуждающимся льготникам в порядке существующей очереди. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Одиночные пикетымэрия Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
29 янв 2020 в 17:48

Скоро выйду на пикет... Против паразитирование РСП...

Фото пользователя
29 янв 2020 в 17:46

Не нужны эти карты. Главное, что пока разрешают собирать дары леса бесплатно, и то хорошо. Я и этому рада.

Гость
29 янв 2020 в 17:49

Кавязина( Зеленкина) подсуетилась?