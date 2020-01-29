«Верните лес горожанам»: пикетчики с плакатами окружили мэрию Новосибирска

Сегодня, 29 января, мэрию Новосибирска окружили горожане с одиночными пикетами — они заявили, что возмущены политикой мэрии по отношению к лесным городским зонам.
Несколько пикетчиков встали как перед самой мэрией, так и слева и справа от здания.
— Не понятно, какая карта городских лесов используется сейчас в генплане: нам её отказываются показывать в мэрии. В мэрии нам объяснили, что у них есть рабочая карта, которую они используют, но нам они её показать не могут, потому что это рабочий инструмент, — рассказала корреспонденту НГС общественница Наталья Прийдак.
Расписание очных публичных слушаний указано на сайте мэрии, заметила, Прийдак, а пока все желающие могут подать свои предложения в комиссию по слушаниям.
На прошлой неделе НГС рассказал о пикете из 40 участников локальных войн и многодетных, которые требовали вернуть государству похищенные земельные участки и раздать их нуждающимся льготникам в порядке существующей очереди.