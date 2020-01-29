«Верните лес горожанам»: пикетчики с плакатами окружили мэрию Новосибирска

Сегодня, 29 января, мэрию Новосибирска окружили горожане с одиночными пикетами — они заявили, что возмущены политикой мэрии по отношению к лесным городским зонам.

Несколько пикетчиков встали как перед самой мэрией, так и слева и справа от здания.

