«Усматривается вина водителя»: в полиции рассказали про расследование ДТП с беременной и скорой

Сейчас девушка прикована к постели, но её ребёнок не пострадал

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ДТП на Новогодней, которое произошло 18 января: сейчас усматривается вина водителя скорой.



18 января на пешеходном переходе возле здания на улице Новогодней, 22 машина скорой сбила Анастасию Зуеву. Девушка рассказывала НГС, что ей не сообщают о ходе расследования, и, опасаясь, что в ДТП признают виновной её, она начала искать свидетелей происшествия.

В пресс-службе полиции заверили, что административное расследование не прекращалось, его ведут сотрудники ГИБДД Новосибирска.

