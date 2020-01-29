29 января среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

«Усматривается вина водителя»: в полиции рассказали про расследование ДТП с беременной и скорой

Максимальное наказание по статье — два года лишения прав

844
4 Обсудить

Поделиться

Сейчас девушка прикована к постели, но её ребёнок не пострадал

Сейчас девушка прикована к постели, но её ребёнок не пострадал

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ДТП на Новогодней, которое произошло 18 января: сейчас усматривается вина водителя скорой.

18 января на пешеходном переходе возле здания на улице Новогодней, 22 машина скорой сбила Анастасию Зуеву. Девушка рассказывала НГС, что ей не сообщают о ходе расследования, и, опасаясь, что в ДТП признают виновной её, она начала искать свидетелей происшествия.

В пресс-службе полиции заверили, что административное расследование не прекращалось, его ведут сотрудники ГИБДД Новосибирска.

— Предварительно в данном ДТП усматривается вина водителя автомобиля ГАЗ, который нарушил правила проезда пешеходного перехода. Скорее всего, он понесёт наказание в соответствие со статьёй 12.24 Кодекса об административных правонарушениях, — сообщили корреспонденту НГС в МВД.

Наказание будет зависеть от степени причинённого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — выплата штрафа от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В конце прошлого года суд обязал водителя автобуса, сбившего подростка на пешеходном переходе, выплатить семье подростка компенсацию в полтора миллиона рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

скорая сбила человека
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
29 янв 2020 в 17:39

Виновата сама... Зачем она под скорую прыгнула... Думает если личинус в животе... То все и всё ей должны...

Фото пользователя
29 янв 2020 в 17:43

Беременные бабы... Чувствуют себя бессмертными... под машины скорой прыгают... А когда им прилетает ответка... Искренне удивляются...

Гость
29 янв 2020 в 17:38

Скажите а какое наказание понес водитель БМВ, который начудил на Красном проспекте?
И неужели до сих пор не нашли ,,неприметную,, машинешку с очень ,,распространенным,, номером 111?