«Усматривается вина водителя»: в полиции рассказали про расследование ДТП с беременной и скорой

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ДТП на Новогодней, которое произошло 18 января: сейчас усматривается вина водителя скорой.
18 января на пешеходном переходе возле здания на улице Новогодней, 22 машина скорой сбила Анастасию Зуеву. Девушка рассказывала НГС, что ей не сообщают о ходе расследования, и, опасаясь, что в ДТП признают виновной её, она начала искать свидетелей происшествия.
В пресс-службе полиции заверили, что административное расследование не прекращалось, его ведут сотрудники ГИБДД Новосибирска.
— Предварительно в данном ДТП усматривается вина водителя автомобиля ГАЗ, который нарушил правила проезда пешеходного перехода. Скорее всего, он понесёт наказание в соответствие со статьёй 12.24 Кодекса об административных правонарушениях, — сообщили корреспонденту НГС в МВД.
Наказание будет зависеть от степени причинённого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — выплата штрафа от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.
В конце прошлого года суд обязал водителя автобуса, сбившего подростка на пешеходном переходе, выплатить семье подростка компенсацию в полтора миллиона рублей.