«Благоустройство в зимнем варианте»: реакция мэрии на фото, как дорожники асфальтируют снежную кашу

На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

В мэрии Новосибирска прокомментировали действия новосибирских дорожников, которые укладывали дорожное покрытие и бордюрные камни прямо на снег (фотографии со странным ремонтом разлетелись по интернету накануне). Если коротко — всё согласно регламентам, дорожники ничего не нарушили.

Трассу на улице Демьяна Бедного, пояснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на «СГК», обустраивали после ремонта теплотрассы.



— После проведения капремонта на теплотрассе по улице Демьяна Бедного теплоэнергетики провели благоустройство в зимнем варианте. Это временный вариант до наступления весны. Когда установятся плюсовые температуры, будет выполнен полноценный дорожный ремонт, а также устройство пешеходных дорожек и газонов, — рассказали в службе.

