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Дороги и транспорт

«Благоустройство в зимнем варианте»: реакция мэрии на фото, как дорожники асфальтируют снежную кашу

Если к ремонту дорог в дождь новосибирцы привыкли, то укладка асфальта прямо на снег многих удивила

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На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

На Гурьевской в снег уложили бордюры, а на улице Демьяна Бедного — асфальт

В мэрии Новосибирска прокомментировали действия новосибирских дорожников, которые укладывали дорожное покрытие и бордюрные камни прямо на снег (фотографии со странным ремонтом разлетелись по интернету накануне). Если коротко — всё согласно регламентам, дорожники ничего не нарушили.

Трассу на улице Демьяна Бедного, пояснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на «СГК», обустраивали после ремонта теплотрассы.

— После проведения капремонта на теплотрассе по улице Демьяна Бедного теплоэнергетики провели благоустройство в зимнем варианте. Это временный вариант до наступления весны. Когда установятся плюсовые температуры, будет выполнен полноценный дорожный ремонт, а также устройство пешеходных дорожек и газонов, — рассказали в службе. 

А укладывать бордюрные камни, по информации мэрии, можно в любое время года.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, данные работы могут проводиться в любое время года. При приведении посадочных платформ для трамвая в соответствии с ГОСТом использовался не асфальт, а бетон с присадками, с которым позволительно работать до –25 градусов. Бордюрный камень не устанавливался в снег, все этапы работ контролировались. Подрядчик каждый раз очищал место производства работ от снега, — сообщили в мэрии. 

Фотографии со странным ремонтом дорог стали появляться в сети накануне

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Ремонт дорогкоммунальные службыблагоустройство
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КОММЕНТАРИИ (16)

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29 янв 2020 в 18:22

На фото же видно, что прям на снег асфальт уложили. Мэрия что-то явно не договаривает…

Вишенка
29 янв 2020 в 18:24

Мэрия опять отрицает очевидное - никто снег не убирал, многие это подтвердят. И не факт, что летом заделают этот участок качественно

Знойный
29 янв 2020 в 18:24

Да про погоду и речи нет. Но блин хотя бы снег хоть убрали, а то прям на сугроб. И тут не надо быть спецом мэрским, чтоб понять, что это не работа, а фуфло