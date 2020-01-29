«Благоустройство в зимнем варианте»: реакция мэрии на фото, как дорожники асфальтируют снежную кашу

В мэрии Новосибирска прокомментировали действия новосибирских дорожников, которые укладывали дорожное покрытие и бордюрные камни прямо на снег (фотографии со странным ремонтом разлетелись по интернету накануне). Если коротко — всё согласно регламентам, дорожники ничего не нарушили.
Трассу на улице Демьяна Бедного, пояснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на «СГК», обустраивали после ремонта теплотрассы.
— После проведения капремонта на теплотрассе по улице Демьяна Бедного теплоэнергетики провели благоустройство в зимнем варианте. Это временный вариант до наступления весны. Когда установятся плюсовые температуры, будет выполнен полноценный дорожный ремонт, а также устройство пешеходных дорожек и газонов, — рассказали в службе.
А укладывать бордюрные камни, по информации мэрии, можно в любое время года.
— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, данные работы могут проводиться в любое время года. При приведении посадочных платформ для трамвая в соответствии с ГОСТом использовался не асфальт, а бетон с присадками, с которым позволительно работать до –25 градусов. Бордюрный камень не устанавливался в снег, все этапы работ контролировались. Подрядчик каждый раз очищал место производства работ от снега, — сообщили в мэрии.
Фотографии со странным ремонтом дорог стали появляться в сети накануне.