Родились Афина и Пантелей: публикуем список самых редких и необычных имён новосибирцев в 2019 году

Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы за 2019 год.
За прошлый год самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Александр, Михаил, Иван и Дмитрий — так назвали 3384 младенца. Девочек чаще всего называли Викториями, Софиями, Алисами, Аннами и Мариями — эти имена получили 2619 новорождённых.
По сравнению с 2018 годом, мужская пятёрка имён не изменилась. Среди девочек стали менее популярными имена Анастасия, Арина и Дарья — эти имена не вошли в топ-5 самых распространённых среди новорожденных.
Среди редких и необычных имен, которые получили новорождённые мальчики, ЗАГС выделил такие: Архип, Богдан, Еремей, Арсений, Савелий, Захарий, Лаврентий, Родислав, Владомир, Даромир, Гордей, Елисей, Клим, Яромир, Велеслав, Ратибор, Фаддей, Расовит, Бронислав, Всеслав, Ратмир, Пантелей, Устин, Борислав, Ростислав, Силантий, Терентий, Святозар, Далимир, Мирослав, Добрыня, Демид, Радислав, Харитон, Рудольф, Ричард, Филипп, Адам и Алекс.
Девочкам также дали редкие имена: Алевтина, Аксинья, Агафья, Агния, Агата, Ася, Марфа, Славяна, Федора, Святослава, Светозара, Велеслава, Златослава, Лизавета, Миласлава, Милитина, Лукьяна, Пелагея, Забава, Зоряна, Ясна, Аглая, Татиана, Степанида, Клара, Владислава, Ярославна, Александрия, Лира, Ляля, Аврора, Афина и Жасмин.
Также специалисты ЗАГС добавили, что новосибирские родители не дали ни одному новорождённому матчество вместо отчества. В ведомстве отметили, что присвоение матчества российским законодательством не предусмотрено.
Ранее четверо сибиряков рассказали в интервью НГС, почему сменили имена, став взрослыми, — они столкнулись с критикой родни и раздвоением личности.