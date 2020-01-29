Родились Афина и Пантелей: публикуем список самых редких и необычных имён новосибирцев в 2019 году

Родители называют детей редкими именами, но всё ещё предпочитают давать отчество, а не матчество

Управление ЗАГС по Новосибирской области назвало самые популярные и необычные имена, которые получали младенцы за 2019 год.



За прошлый год самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Александр, Михаил, Иван и Дмитрий — так назвали 3384 младенца. Девочек чаще всего называли Викториями, Софиями, Алисами, Аннами и Мариями — эти имена получили 2619 новорождённых.

По сравнению с 2018 годом, мужская пятёрка имён не изменилась. Среди девочек стали менее популярными имена Анастасия, Арина и Дарья — эти имена не вошли в топ-5 самых распространённых среди новорожденных.