Власти объявили о ремонте трёх участков на Бердском шоссе и ещё двух улиц: показываем их на карте

Средства на ремонт дорог выделят из регионального и областного бюджетов Фото: Ольга Бурлакова

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило четыре аукциона на ремонт дорог 28 января. Работы выполнят в 2020 и 2021 году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти дороги планируют потратить 725,3 миллиона рублей. В ходе торгов власти планируют найти подрядчика на ремонт улицы Владимировской на участке от улицы Фабричной до улицы Дуси Ковальчук. Максимальная цена контракта составляет 160,3 миллиона рублей.

На дороге фрезеруют участки, уложат выравнивающий слой и обустроят дополнительное покрытие. Смотровые и дождеприёмные колодцы поднимут до уровня верха покрытия. Также на Владимировской нанесут новую разметку термопластиком, отремонтируют тротуары и площадки на остановках.



Подрядчику также предстоит сделать капитальный ремонт светофоров у остановки «Школа № 84 », у Туннельного и Владимировского спусков и на улице Владимировской, 26/1.

Электронный аукцион состоится 7 февраля. Работы должны провести в два этапа. Первый — с момента заключения контракта до 1 сентября 2020 года, второй — с 11 января по 1 сентября 2021 года.

Ремонт магистрали выполнят до 1 сентября 2021 года Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Улицу Большевистскую собираются отремонтировать на участке в 1,2 км в Октябрьском районе. В ходе работ планируют ликвидировать место концентрации ДТП на участке между домами 119А и 123/1. За ремонт дороги готовы заплатить 111,2 миллиона рублей. На Большевистской фрезеруют отдельные участки, обустроят покрытие, выполнят капремонт тротуаров, сделают систему водоотвода. Также на магистрали нанесут разметку, установят новые дорожные знаки и ограждения. Светофоры на Большевистской, 119 и Большевистской, 48 отремонтируют. Для маломобильных групп населения разместят пандусы.



На дороге ликвидируют места концентрации ДТП Фото: Полина Авдошина (инфографика)

По нацпроекту также отремонтируют Бердское шоссе между Матвеевкой и остановкой «Посёлок РМЗ». За обустройство 4,6 км трассы готовы заплатить 197,7 миллиона рублей.



Участки дороги фрезеруют, обустроят выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, сделают дополнительное покрытие. На дороге нанесут разметку из термопластика, а смотровые и дождеприёмные колодцы поднимут до уровня верха покрытия.



Покрытие обновят на участке в 4,6 км Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Электронный аукцион проведут 7 февраля. Работы выполнят в два этапа — с момента заключения контракта до 1 сентября 2020 года и с 11 января по 1 сентября 2021 года.

Бердское шоссе также отремонтируют на перекрёстке с проспектом Строителей. Протяжённость участка составляет 748 м, на работы выделили 92,1 миллиона рублей.

Участки фрезеруют, уложат новое покрытие, восстановят тротуары. Также разместят систему водоотвода, новые дорожные знаки, ограждения и дорожные камеры. На дороге нанесут разметку и оборудуют пандусы.

На перекрёстке установят новые дорожные знаки Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Электронный аукцион пройдёт 6 февраля, работы выполнят в два этапа. Первый пройдёт с даты заключения контракта до 1 сентября 2020 года, второй — с 11 января по 1 февраля 2021 года.

Ремонт третьего участка Бердского шоссе пройдёт в 4,7 км от проспекта Строителей до границы города в Советском районе. Максимальная цена контракта составляет 164,3 миллиона рублей.



На дороге фрезеруют участки и выровняют покрытие, разместят дополнительный слой, отремонтируют бортовые камни и укрепят обочины. Смотровые и дождевые колодцы поднимут, на магистраль нанесут разметку из термопластика.



Фото: Полина Авдошина (инфографика)