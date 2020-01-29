29 января среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 8/10
usd 62.83
eur 69.23

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Власти объявили о ремонте трёх участков на Бердском шоссе и ещё двух улиц: показываем их на карте

На эти дороги планируют потратить 725,3 миллиона рублей

747
17 Обсудить

Поделиться

Средства на ремонт дорог выделят из регионального и областного бюджетов

Средства на ремонт дорог выделят из регионального и областного бюджетов

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило четыре аукциона на ремонт дорог 28 января. Работы выполнят в 2020 и 2021 году. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти дороги планируют потратить 725,3 миллиона рублей.

В ходе торгов власти планируют найти подрядчика на ремонт улицы Владимировской на участке от улицы Фабричной до улицы Дуси Ковальчук. Максимальная цена контракта составляет 160,3 миллиона рублей.

На дороге фрезеруют участки, уложат выравнивающий слой и обустроят дополнительное покрытие. Смотровые и дождеприёмные колодцы поднимут до уровня верха покрытия. Также на Владимировской нанесут новую разметку термопластиком, отремонтируют тротуары и площадки на остановках.

Подрядчику также предстоит сделать капитальный ремонт светофоров у остановки «Школа № 84», у Туннельного и Владимировского спусков и на улице Владимировской, 26/1.

Электронный аукцион состоится 7 февраля. Работы должны провести в два этапа. Первый — с момента заключения контракта до 1 сентября 2020 года, второй — с 11 января по 1 сентября 2021 года.

Ремонт магистрали выполнят до 1 сентября 2021 года

Ремонт магистрали выполнят до 1 сентября 2021 года

Улицу Большевистскую собираются отремонтировать на участке в 1,2 км в Октябрьском районе. В ходе работ планируют ликвидировать место концентрации ДТП на участке между домами 119А и 123/1. За ремонт дороги готовы заплатить 111,2 миллиона рублей.

На Большевистской фрезеруют отдельные участки, обустроят покрытие, выполнят капремонт тротуаров, сделают систему водоотвода. Также на магистрали нанесут разметку, установят новые дорожные знаки и ограждения. Светофоры на Большевистской, 119 и Большевистской, 48 отремонтируют. Для маломобильных групп населения разместят пандусы.

На дороге ликвидируют места концентрации ДТП

На дороге ликвидируют места концентрации ДТП

По нацпроекту также отремонтируют Бердское шоссе между Матвеевкой и остановкой «Посёлок РМЗ». За обустройство 4,6 км трассы готовы заплатить 197,7 миллиона рублей.

Участки дороги фрезеруют, обустроят выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, сделают дополнительное покрытие. На дороге нанесут разметку из термопластика, а смотровые и дождеприёмные колодцы поднимут до уровня верха покрытия.

Покрытие обновят на участке в 4,6 км

Покрытие обновят на участке в 4,6 км

Электронный аукцион проведут 7 февраля. Работы выполнят в два этапа — с момента заключения контракта до 1 сентября 2020 года и с 11 января по 1 сентября 2021 года.

Бердское шоссе также отремонтируют на перекрёстке с проспектом Строителей. Протяжённость участка составляет 748 м, на работы выделили 92,1 миллиона рублей.

Участки фрезеруют, уложат новое покрытие, восстановят тротуары. Также разместят систему водоотвода, новые дорожные знаки, ограждения и дорожные камеры. На дороге нанесут разметку и оборудуют пандусы.

На перекрёстке установят новые дорожные знаки

На перекрёстке установят новые дорожные знаки

Электронный аукцион пройдёт 6 февраля, работы выполнят в два этапа. Первый пройдёт с даты заключения контракта до 1 сентября 2020 года, второй — с 11 января по 1 февраля 2021 года.

Ремонт третьего участка Бердского шоссе пройдёт в 4,7 км от проспекта Строителей до границы города в Советском районе. Максимальная цена контракта составляет 164,3 миллиона рублей.

На дороге фрезеруют участки и выровняют покрытие, разместят дополнительный слой, отремонтируют бортовые камни и укрепят обочины. Смотровые и дождевые колодцы поднимут, на магистраль нанесут разметку из термопластика.

Электронный аукцион проведут 7 февраля. Ремонт дороги выполнят в два этапа — с момента заключения контракта до 1 сентября 2020 года, а затем с 11 января до 1 сентября 2021 года.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации о закупке.

Средства на ремонт дорог выделили из бюджетов области и города.

Ранее НГС писал, что власти объявили о новом ремонте пути в Академгородок. Всего на ремонт дорог в регионе выделили 10,5 миллиарда рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ремонт дороггосзакупкисоветский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Романов
29 янв 2020 в 17:42

Ну а чему удивляться? Мэрии каждый год нужны деньги, вот и делают тяп ляп, а не ремонт.

Ольга
29 янв 2020 в 17:43

Свежо предание, да верится с трудом. За прошлый год мэрия просто ужасно себя показала в плане ремонта дорог. Сколько раз ту же Большевичку переделывали…

Фото пользователя
29 янв 2020 в 17:42

К планам вопросов нет. Пока. Но вопросы появятся к мэрии, когда начнутся работы. Либо опять накосячат, либо денег не хватит, либо ещё какой форс-мажор. Мы это всё проходили