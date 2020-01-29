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Город Китайский коронавирус

«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Европу из-за китайского вируса

Отмена будет действовать до конца зимы

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Компания отменила рейсы, на которых традиционно передвигаются группы туристов из Китая&nbsp;

Компания отменила рейсы, на которых традиционно передвигаются группы туристов из Китая 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и в связи с введением ограничений со стороны обеих стран на поездки китайских и российских туристов «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов до конца зимы.

Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая:

  • U6–707/708 Екатеринбург — Мюнхен — Екатеринбург;
  • U6–709/710 Екатеринбург — Париж — Екатеринбург;
  • U6–727/728 Екатеринбург — Рим — Екатеринбург;
  • U6–747/748 Владивосток — Саппоро — Владивосток.

— Пассажирам, купившим билеты в Европу, компания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. На рейсах авиакомпании: Жуковский — Рим, Домодедово — Мюнхен, Екатеринбург — Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines: Прага — Париж, Прага — Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». 

Ранее мы писали о том, что российских туристов обещали вернуть из Китая до 4 февраля.

Накануне журналисты НГС побывали в Толмачёво и посмотрели, как досматривают пассажиров на потенциально зараженных рейсах из Китая и Таиланда. Фото смотрите тут.

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Что такое коронавирус и как он передается — мы объясняли тут.

Ситуация с заболеваемостью в Китае не отпугнула новосибирских туристов от поездок в эту страну. Мы поговорили с теми, кто собирается в ближайшее время поехать в Китай. Вот их истории.

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«Уральские авиалинии»китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (14)

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29 янв 2020 в 13:37

Лучше бы закрыли границы Китая, чтобы они никуда выезжать не могли, пока все не утихнет.

Царь просто Царь
29 янв 2020 в 13:18

Чушь какая ...прямые отменяют , но альтернативные пути предлагают. Очередное доказательство что вся эта шумиха вокруг "чиха летучих мышек" ....специально раздутый негативный новостной фон . При чем согласованно раздутый . Или к чему эти ПОЛУМЕРЫ ??

Фото пользователя
29 янв 2020 в 13:17

Контрсанкции по-нашему. Сарай свой сожгу, лишь бы у соседа корова сдохла.