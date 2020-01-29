«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Европу из-за китайского вируса

Компания отменила рейсы, на которых традиционно передвигаются группы туристов из Китая

Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая:

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и в связи с введением ограничений со стороны обеих стран на поездки китайских и российских туристов «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов до конца зимы.

— Пассажирам, купившим билеты в Европу, компания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге. На рейсах авиакомпании: Жуковский — Рим, Домодедово — Мюнхен, Екатеринбург — Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines: Прага — Париж, Прага — Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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