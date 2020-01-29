Сибирячка стала участницей легендарного шоу «Последний герой» — испытания подготовили на Филиппинах

— Каждый человек думает, что он прекрасно знает, на что способен, а на что нет. А на самом деле это не так! Проект меня этим и привлекает, что даёт возможность понять, кто ты и что из себя представляешь. Потому что в обычной, комфортной жизни какие-то качества человека могут дремать. А иные качества могут находиться в некотором трансформированном состоянии, истинное лицо которых можно увидеть только в экстремальной ситуации. И ты даже не подозреваешь, сколько сил у тебя еще есть в запасе и каков твой потенциал, — поделилась Наталья Филиппова.

Шоу стартует 8 февраля, в эфире покажут соревнования команды телезвёзд и зрителей, которых отобрали во всероссийском кастинге. В каждой команде по 8 человек. Проект рассчитан на 39 дней, во время которых участники должны выживать, добывать себе еду и уживаться с соплеменниками.

— Принять участие в проекте было скорее спонтанным решением. Безусловно, мне очень нравился «Последний герой». И, смотря предыдущие сезоны, конечно, я мечтала о том, что неплохо было бы очутиться там, на острове. Но цели такой я себе не ставила. Когда проект возродил канал ТВ-3, я дни считала до его премьеры. И вот однажды я увидела рекламу о том, что объявляется кастинг для телезрителей, да еще и в моем городе. Сомнений не было никаких! — говорит Наталья.

