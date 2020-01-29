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Криминал Убийство девушки на Кирова

Следователи допрашивают подозреваемого в убийстве беременной девушки. Его доставили в Новосибирск

Мера пресечения мужчине пока не избрана

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Под подозрением — Рустам Фатуллаев. Он некоторое время встречался с убитой девушкой

Под подозрением — Рустам Фатуллаев. Он некоторое время встречался с убитой девушкой

Подозреваемого в зверском убийстве девушки, которое произошло 27 января в подъезде дома на Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, сейчас допрашивают следователи. Накануне Рустама Фатуллаева задержали в Омске, куда он уехал по BlaBlaCar к родителям убитой 34-летней Натальи.

— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, Рустам Фатуллаев зарезал девушку и при этом знал, что она беременна. Наталья скончалась в больнице, а подозреваемый уехал в Омск. Там он прятался в гостинице.

— В настоящее время подозреваемый доставлен к следователю СКР и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

Конфликт между беременной девушкой и Рустамом Фатуллаевым попал на камеру видеонаблюдения. Публикуем эти кадры.

Вы знаете возможные причины случившегося? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (76)

гомункул
29 янв 2020 в 10:52

нгс, почему вы упорно продолжаете называть её девушкой? у вас какая-то дополнительная инфа?

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29 янв 2020 в 10:52

Дамочкам ищущим настоящую любовь со жгучим брюнетами из-за границы - пример как делать не надо. Хотя... они лучше знают и с ними такого точно не случится.

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29 янв 2020 в 10:59

НГС, ну хватит уже издеваться над здравым смыслом. Напишите "женщина", а не "девушка". Сделайте над собой усилие.