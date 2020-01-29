На строительство ледовой арены в Новосибирске объявили третий аукцион

Новый аукцион на второй этап строительства ЛДС государственное казённое учреждение «Арена» объявило 28 января.
Предыдущие торги не состоялись. В первый раз на аукцион не подали ни одной заявки, а во второй раз в торгах участвовала московская компания «Элинальфа». Её заявку признали недействительной, потому что в ней не было выписки из реестра членов СРО.
Стоимость контракта осталась прежней — 3,5 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Подрядчик должен будет выполнить внутреннюю отделку потолков, полов, стен и перегородок, установить ограждения. Также ему предстоит установить системы кондиционирования, водоотведения, дренажа и водоподготовки для заливки ледовых арен.
— Подрядчик обязан привлечь минимум 30% субподрядчиков для выполнения работ. Контракт заключается не раньше 10 дней с момента опубликования протокола аукциона. Потому что и сам протокол может публиковаться дольше, этим занимается другой уполномоченный орган — минстрой. И нет информации, когда он будет публиковаться и в каком виде, — сообщили НГС в ГКУ «Арена».
Электронный аукцион проведут 13 февраля. Сроки проведения работ не изменились, подрядчик должен выполнить их до 31 августа 2022 года.
Ранее НГС рассказывал, что новосибирцы жалуются на шум от стройки нового ЛДС.