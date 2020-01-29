На строительство ледовой арены в Новосибирске объявили третий аукцион

Подрядчика на второй этап строительства ЛДС ищут уже в третий раз

Новый аукцион на второй этап строительства ЛДС государственное казённое учреждение «Арена» объявило 28 января.



Предыдущие торги не состоялись. В первый раз на аукцион не подали ни одной заявки, а во второй раз в торгах участвовала московская компания «Элинальфа». Её заявку признали недействительной, потому что в ней не было выписки из реестра членов СРО.



Стоимость контракта осталась прежней — 3,5 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Подрядчик должен будет выполнить внутреннюю отделку потолков, полов, стен и перегородок, установить ограждения. Также ему предстоит установить системы кондиционирования, водоотведения, дренажа и водоподготовки для заливки ледовых арен.

