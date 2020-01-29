Рванули обратно: спрос на авиабилеты из Китая увеличился среди новосибирцев в три раза

Аналитики Aviasales изучили бронирования авиабилетов по направлениям Новосибирск — Китай и Китай — Новосибирск за последнюю неделю. Спрос на рейсы до Сибири, по их данным, вырос в три раза. При этом спрос на авиабилеты в Китай, напротив, снизился в два раза.

— Нужно отметить, что Китай — это стабильно популярное направление среди жителей Новосибирска. Если в декабре эта страна занимала четвёртое место после Кыргызстана, Казахстана и Таиланда, то уже в январе она сместилась на 19-ю строчку и стала менее востребованной, даже чем Черногория и Грузия. Китай показал падение спроса на 57% относительно декабря, — рассказала корреспонденту НГС PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачева.