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Страна и мир Китайский коронавирус

Рванули обратно: спрос на авиабилеты из Китая увеличился среди новосибирцев в три раза

Это данные за последнюю неделю

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Продавец фруктов в Пекине

Продавец фруктов в Пекине

Аналитики Aviasales изучили бронирования авиабилетов по направлениям Новосибирск — Китай и Китай — Новосибирск за последнюю неделю. Спрос на рейсы до Сибири, по их данным, вырос в три раза. При этом спрос на авиабилеты в Китай, напротив, снизился в два раза.

— Нужно отметить, что Китай — это стабильно популярное направление среди жителей Новосибирска. Если в декабре эта страна занимала четвёртое место после Кыргызстана, Казахстана и Таиланда, то уже в январе она сместилась на 19-ю строчку и стала менее востребованной, даже чем Черногория и Грузия. Китай показал падение спроса на 57% относительно декабря, — рассказала корреспонденту НГС PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачева. 

Больше всего бронирований было из Пекина, Урумчи, Харбина и Шанхая. 

— Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники, — добавила Юлия Домрачева. 

Сейчас во всём мире следят за ситуацией с коронавирусом. Вчера TJ сообщил о том, что группа исследователей американского центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса запустила сервис для мониторинга распространения коронавируса. На карте отображаются данные ВОЗ. 

Так выглядит карта сегодня, 29 января

Так выглядит карта сегодня, 29 января

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске перестали продавать туры в Китай из-за ситуации с коронавирусом. В городе уже приготовили боксы для заражённых коронавирусом, а в аэропорту проверяют всех пассажиров из Китая и Таиланда — как это происходит, смотрите в нашем фоторепортаже.

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коронавирусКитайавиабилетытуристы
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КОММЕНТАРИИ (8)

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29 янв 2020 в 11:52

ищу больного китайца, который чихнет в думе, парламенте...уверен, благодарность россиян будет безгранична, возможны денежные вознаграждения...

29 янв 2020 в 11:56

6 тысяч
Красота
А че у нас в Воронеже?
Я не в смысле бомбардировки, а в том смысле, что там двое вернувшихся оттуда, кажется заболели

Гость
29 янв 2020 в 11:50

Вчера летели из нск в москву, на борту было не менее 50% транзитных китайцев, все в масках. Ни одной проверки тепловизорами не наблюдали по всему маршруту регистраций. Капец, неужели в такой ситуации нельзя закрыть границы?!!!