Рванули обратно: спрос на авиабилеты из Китая увеличился среди новосибирцев в три раза

Аналитики Aviasales изучили бронирования авиабилетов по направлениям Новосибирск — Китай и Китай — Новосибирск за последнюю неделю. Спрос на рейсы до Сибири, по их данным, вырос в три раза. При этом спрос на авиабилеты в Китай, напротив, снизился в два раза.
— Нужно отметить, что Китай — это стабильно популярное направление среди жителей Новосибирска. Если в декабре эта страна занимала четвёртое место после Кыргызстана, Казахстана и Таиланда, то уже в январе она сместилась на 19-ю строчку и стала менее востребованной, даже чем Черногория и Грузия. Китай показал падение спроса на 57% относительно декабря, — рассказала корреспонденту НГС PR-менеджер Aviasales Юлия Домрачева.
Больше всего бронирований было из Пекина, Урумчи, Харбина и Шанхая.
— Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники, — добавила Юлия Домрачева.
Сейчас во всём мире следят за ситуацией с коронавирусом. Вчера TJ сообщил о том, что группа исследователей американского центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса запустила сервис для мониторинга распространения коронавируса. На карте отображаются данные ВОЗ.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске перестали продавать туры в Китай из-за ситуации с коронавирусом. В городе уже приготовили боксы для заражённых коронавирусом, а в аэропорту проверяют всех пассажиров из Китая и Таиланда — как это происходит, смотрите в нашем фоторепортаже.