«Свалилась от снега»: в центре Новосибирска рухнула вывеска магазина

В Новосибирске на Красном проспекте рядом с кинотеатром им. Маяковского рухнула вывеска магазина, сообщил в редакцию читатель НГС и прислал фото.
— Свалилась от снега вывеска «Марии-РА». Слышал грохот, думал столкнулись машины. Когда подошел ближе, то увидел лежащую вывеску, и прохожие говорили, что хотели зайти, и вот она прям перед ногами упала, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия Аркадий Струков.
Он добавил, что по счастливой случайности никто из людей не пострадал.
В здании работает несколько организаций. Сотрудники пельменной «Николавеская» подтвердили, что сейчас на земле лежит вывеска магазина.
На горячей линии сети супермаркетов «Мария-РА» не в курсе случившегося, но заверили, что будут разбираться в ситуации.
Этой ночью Новосибирск завалило снегом. Как выглядят улицы города после ночной метели — мы показываем в онлайн-репортаже.