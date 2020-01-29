«Свалилась от снега»: в центре Новосибирска рухнула вывеска магазина

Никто из людей по счастливой случайности не пострадал

В Новосибирске на Красном проспекте рядом с кинотеатром им. Маяковского рухнула вывеска магазина, сообщил в редакцию читатель НГС и прислал фото.

— Свалилась от снега вывеска «Марии-РА». Слышал грохот, думал столкнулись машины. Когда подошел ближе, то увидел лежащую вывеску, и прохожие говорили, что хотели зайти, и вот она прям перед ногами упала, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия Аркадий Струков.