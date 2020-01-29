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Происшествия

«Свалилась от снега»: в центре Новосибирска рухнула вывеска магазина

Очевидцы сообщили, что никто из людей не пострадал

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Никто из людей по счастливой случайности не пострадал

Никто из людей по счастливой случайности не пострадал

В Новосибирске на Красном проспекте рядом с кинотеатром им. Маяковского рухнула вывеска магазина, сообщил в редакцию читатель НГС и прислал фото.

— Свалилась от снега вывеска «Марии-РА». Слышал грохот, думал столкнулись машины. Когда подошел ближе, то увидел лежащую вывеску, и прохожие говорили, что хотели зайти, и вот она прям перед ногами упала, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия Аркадий Струков.

Читатель НГС услышал грохот и потом увидел лежащую вывеску

Читатель НГС услышал грохот и потом увидел лежащую вывеску

Он добавил, что по счастливой случайности никто из людей не пострадал.

В здании работает несколько организаций. Сотрудники пельменной «Николавеская» подтвердили, что сейчас на земле лежит вывеска магазина.

На горячей линии сети супермаркетов «Мария-РА» не в курсе случившегося, но заверили, что будут разбираться в ситуации.

Этой ночью Новосибирск завалило снегом. Как выглядят улицы города после ночной метели — мы показываем в онлайн-репортаже.

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упала вывескаснегопад
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КОММЕНТАРИИ (7)

Сергей
29 янв 2020 в 09:25

Рухнула не от снега, а от того, что прикреплена была абы как.
Я бы еще понял, если снега выпало намного выше нормы, в разы выше. Но в этом году количество снега норму не превышает, это уж точно, его даже меньше среднего. И это только у мэра во всем виновата погода с "аномальными" снегопадами, а не кривые руки и неумение организовать работу. Так и здесь - во всем виноват снег.

Костик
29 янв 2020 в 09:30

Просто на креплении сэкономили хозяева.Подешевле,главное.Было бы справедливо если бы на хозяев свалилась вывеска!!В СССР так плохо не крепили.

Фото пользователя
29 янв 2020 в 09:40

"вровень выпереть" - так насяйнка говорил