Местами до –30 градусов: к Новосибирску подступают морозы

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня — к концу рабочей недели в город возвращаются морозы.
— В Новосибирске 29 января у нас сохранится небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6–11 метров в секунду. Температура ночью и утром
В пятницу, по прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся.
— 31 января преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Ночью
Сегодня ночью Новосибирск засыпало снегом. Мы ведём онлайн-репортаж с улиц города.