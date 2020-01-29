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Город

Местами до –30 градусов: к Новосибирску подступают морозы

Снегопады должны закончиться к пятнице

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В пятницу, по прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся и в город придут морозы

В пятницу, по прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся и в город придут морозы

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня — к концу рабочей недели в город возвращаются морозы.

— В Новосибирске 29 января у нас сохранится небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6–11 метров в секунду. Температура ночью и утром –10... –15 градусов, днём понижение до –15... –17 градусов. На 30 января ночью небольшой, днём местами небольшой снег. Постепенно ожидаем прекращения интенсивности осадков. Северо-западный ветер 4–9 метров в секунду. Усиление мороза. Ночью –22... –24 градуса, в пригороде до –29 градусов. Днём –20... –22 градуса, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В пятницу, по прогнозу синоптиков, снегопады прекратятся.

— 31 января преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Ночью –24... –26 градусов, в пригороде местами до –30 градусов. Днём –19... –21 градус, — добавила Марина Виноградова.

Сегодня ночью Новосибирск засыпало снегом. Мы ведём онлайн-репортаж с улиц города.

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погодаморозы
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КОММЕНТАРИИ (5)

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29 янв 2020 в 08:06

Не будет в городе никаких -30, очередной бред от НГС и ГМЦ. Интелликаст прогнозирует пик холода -25, но это в аэропорту. В центре будет не холоднее чем -23

Ждун
29 янв 2020 в 08:16

Наконец-то!!!!🔥😁

Гость
29 янв 2020 в 08:08

уррррррррааааа