Снега по щиколотку: метель за ночь засыпала Новосибирск

По прогнозам синоптиков снегопады продлятся ещё как минимум два дня.
— 30 января постепенно ожидаем прекращение интенсивности осадкой, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Онлайн-репортаж с заснеженных улиц города
В Новосибирске с самого утра метель и снегопад — за ночь снега выпало по щиколотку. С самого утра жители Новосибирска присылают в редакцию фото нечищенных улиц. В городе по-прежнему действует режим ЧС, а мы в режиме онлайн будем рассказывать как он переживает очередную метель.
Присылайте нам фотографии заснеженных тротуаров, парковок и лестниц с указанием места на электронную почту news@ngs.ru. Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.
По прогнозам синоптиков снегопады продлятся ещё как минимум два дня.
— 30 января постепенно ожидаем прекращение интенсивности осадкой, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
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Где эти утренние фото новосибирцев? А не новосибирцам можно прислать фото?