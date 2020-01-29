Снега по щиколотку: метель за ночь засыпала Новосибирск

В Новосибирске с самого утра метель и снегопад — за ночь снега выпало по щиколотку. С самого утра жители Новосибирска присылают в редакцию фото нечищенных улиц. В городе по-прежнему действует режим ЧС, а мы в режиме онлайн будем рассказывать как он переживает очередную метель.

Присылайте нам фотографии заснеженных тротуаров, парковок и лестниц с указанием места на электронную почту news@ngs.ru. Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

