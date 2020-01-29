Хоккеисты «Сибири» в гостях обыграли рижское «Динамо»

Рижанин 29 янв 2020 в 03:31

Да,проиграли,но у себя дома мы со всеми стараемся побороться.Барыс вот недавно обыграли.Сибирь мастеровитее нас,конечно,но сегодня этого не чувствовалось,так что просто вам больше повезло.А еще тексты у вас тут забавные: "...после этого решили играть без вратаря" это пять!