Хоккеисты «Сибири» в гостях обыграли рижское «Динамо»

Поздно ночью в среду, 29 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл рижское «Динамо». Игра закончилась со счетом 1:0.
Матч начался в 00:30 по новосибирскому времени. На протяжении первых двух периодов ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось открыть счёт. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 50-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.
После этого хоккеисты «Динамо» приняли решение вести игру без вратаря, однако это не помогло им изменить счёт игры.
Прошлый матч против ЦСКА завершился победой москвичей. Игра закончилась со счётом 3:0.
Следующую встречу новосибирская команда проведёт в субботу, 1 февраля. Её соперником станет команда «Динамо» из Минска.