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Хоккеисты «Сибири» в гостях обыграли рижское «Динамо»

Игра закончилась со счётом 1:0

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Единственную шайбу новосибирцы забили только в середине третьего периода

Единственную шайбу новосибирцы забили только в середине третьего периода

Поздно ночью в среду, 29 января, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл рижское «Динамо». Игра закончилась со счетом 1:0.

Матч начался в 00:30 по новосибирскому времени. На протяжении первых двух периодов ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось открыть счёт. Первую шайбу в ворота «Динамо» на 50-й минуте матча забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.

После этого хоккеисты «Динамо» приняли решение вести игру без вратаря, однако это не помогло им изменить счёт игры.

Прошлый матч против ЦСКА завершился победой москвичей. Игра закончилась со счётом 3:0.

Следующую встречу новосибирская команда проведёт в субботу, 1 февраля. Её соперником станет команда «Динамо» из Минска.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (3)

Хоккей
29 янв 2020 в 03:13

Победа вымученная,прямо скажем.Хотя в 3 часа ночи и после двух неприятных поражений наверное вряд ли стоит надеяться на яркую игру.В конце концов использовали одну из ошибок рижан и даже наш старый знакомый Саша Салак не сумел их выручить,а вот Сяттери отстоял безупречно.
Вообще надеяться,что аутсайдеры будут легко раздавать очки не стоит - вот сегодня такой же аутсайдер Амур обыграл могучий Салават,причем до последних минут выигрывал крупно.

Нск
29 янв 2020 в 02:59

ащепох

Рижанин
29 янв 2020 в 03:31

Да,проиграли,но у себя дома мы со всеми стараемся побороться.Барыс вот недавно обыграли.Сибирь мастеровитее нас,конечно,но сегодня этого не чувствовалось,так что просто вам больше повезло.А еще тексты у вас тут забавные: "...после этого решили играть без вратаря" это пять!