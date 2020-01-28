Караулил с самого утра, а после убийства поехал к её родителям: подробности трагедии на Кирова

Подозреваемый несколько часов поджидал Наталью Фото: 2GIS; «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

Стали известны новые подробности жестокого убийства беременной девушки в Новосибирске. Погибшая 34-летняя Наталья некоторое время жила вместе с подозреваемым Рустамом, потом они расстались, и девушка от него съехала.

— Он угрожал ей неоднократно, она писала заявление в полицию, но реакции никакой не было, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника, убийца караулил Наталью с 11 часов утра: — В последний раз он зашёл в подъезд примерно в половину третьего с бутылкой водки, которую купил в магазине. Позже следователи именно по чеку вычислили его фамилию, имя, отчество — он рассчитывался картой. И вот с этой водкой он зашёл в подъезд.

Убийство попало на камеры видеонаблюдения. Около трех часов дня на крыльце дома появилась Наталья. Она не сразу смогла попасть в подъезд, зашла только спустя пару минут, следом за ней в подъезд заходит управляющий дома, тут же ему навстречу выбегает убийца. — К девушке никто не подходил, — сообщил источник. — И только минут через 6–7 женщина вышла из подъезда, подошла к охране. Потом мальчик зашёл в подъезд. И только за ним — охранник. Девушка пролежала одна 10 минут без помощи, вся в крови. Очевидцы говорят, что она хрипела, лежала с открытыми глазами. И никто ей первую помощь не оказал. Скорая приехала только через 25 минут, после чего её увезли. Весь подъезд в крови был. Она до лифта даже не дошла. Источник подтвердил беременность девушки. Но срок, по его словам, был небольшой. — Этого парня [подозреваемого в убийстве] задержали по дороге в Омск, он ехал туда к родителям погибшей, — подчеркнул собеседник. Конфликт между беременной девушкой и её бывшим сожителем попал на камеру видеонаблюдения. Публикуем эти кадры.

