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Криминал Убийство девушки на Кирова Подробности

Караулил с самого утра, а после убийства поехал к её родителям: подробности трагедии на Кирова

Мужчина зарезал 34-летнюю беременную подругу прямо в подъезде

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Подозреваемый несколько часов поджидал Наталью

Подозреваемый несколько часов поджидал Наталью

Стали известны новые подробности жестокого убийства беременной девушки в Новосибирске. Погибшая 34-летняя Наталья некоторое время жила вместе с подозреваемым Рустамом, потом они расстались, и девушка от него съехала. 

— Он угрожал ей неоднократно, она писала заявление в полицию, но реакции никакой не было, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией. 

По информации собеседника, убийца караулил Наталью с 11 часов утра:

— В последний раз он зашёл в подъезд примерно в половину третьего с бутылкой водки, которую купил в магазине. Позже следователи именно по чеку вычислили его фамилию, имя, отчество — он рассчитывался картой. И вот с этой водкой он зашёл в подъезд. 

Убийство попало на камеры видеонаблюдения. Около трех часов дня на крыльце дома появилась Наталья. Она не сразу смогла попасть в подъезд, зашла только спустя пару минут, следом за ней в подъезд заходит управляющий дома, тут же ему навстречу выбегает убийца. 

— К девушке никто не подходил, — сообщил источник. — И только минут через 6–7 женщина вышла из подъезда, подошла к охране. Потом мальчик зашёл в подъезд. И только за ним — охранник. Девушка пролежала одна 10 минут без помощи, вся в крови. Очевидцы говорят, что она хрипела, лежала с открытыми глазами. И никто ей первую помощь не оказал. Скорая приехала только через 25 минут, после чего её увезли. Весь подъезд в крови был. Она до лифта даже не дошла. 

Источник подтвердил беременность девушки. Но срок, по его словам, был небольшой. 

— Этого парня [подозреваемого в убийстве] задержали по дороге в Омск, он ехал туда к родителям погибшей, — подчеркнул собеседник.

Конфликт между беременной девушкой и её бывшим сожителем попал на камеру видеонаблюдения. Публикуем эти кадры.

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшей? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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убийство беременной девушки в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (78)

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28 янв 2020 в 23:38

- а после убийства поехал к её родителям...
То есть он хотел ещё и родителей девушки убить.
И кто ещё будет спорить, что это не зверь?

28 янв 2020 в 23:39

Да мусорам всегда похер на обращения и заявления! Как будут убивать или убьют, тогда обращайтесь, а так, не наша проблема!

Сыщик
28 янв 2020 в 23:37

Надо обратить внимание на комментарии. Очень многие разжигают. Пожалуйста, редакция займитесь этим вопросом.