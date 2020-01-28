Подозреваемого в убийстве новосибирской девушки в подъезде задержали в Омске

Подозреваемого объявили в розыск после убийства в подъезде на Кирова

«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде № 3 дома 25 по улице Кирова, гражданин Фатуллаев Рустам Габилович 18.06.1985 г.р. нанёс ножевое ранение повлекшее смерть гражданки Чернышевой Натальи Николаевны 19.03.1986 г.р.», — говорилось в ориентировке, размещённой в паблике «Инцидент Новосибирск».

Ранее в Сети появилась информация о том, что ведётся розыск подозреваемого.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в силовых структурах, подозреваемый задержан в Омске.

Задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки, которое произошло в минувший понедельник, 27 декабря, в подъезде дома на Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска.

В Следственном комитете информацию о том, что личность подозреваемого установлена, также подтвердили.

Корреспондент НГС съездила на место происшествия — жители дома отказываются рассказывать подробности инцидента, ссылаясь на то, что «нам вчера ужасов хватило». Охранник дома выгнал журналиста, вызвав на место ГБР.

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшей? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

