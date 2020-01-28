Подозреваемого в убийстве новосибирской девушки в подъезде задержали в Омске

Задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки, которое произошло в минувший понедельник, 27 декабря, в подъезде дома на Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в силовых структурах, подозреваемый задержан в Омске.
Ранее в Сети появилась информация о том, что ведётся розыск подозреваемого.
«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде
В Следственном комитете информацию о том, что личность подозреваемого установлена, также подтвердили.
Корреспондент НГС съездила на место происшествия — жители дома отказываются рассказывать подробности инцидента, ссылаясь на то, что «нам вчера ужасов хватило». Охранник дома выгнал журналиста, вызвав на место ГБР.
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