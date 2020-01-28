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Криминал Убийство девушки на Кирова

Подозреваемого в убийстве новосибирской девушки в подъезде задержали в Омске

Он успел уехать в другой город за сутки

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Подозреваемого объявили в розыск после убийства в подъезде на Кирова

Подозреваемого объявили в розыск после убийства в подъезде на Кирова

Задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки, которое произошло в минувший понедельник, 27 декабря, в подъезде дома на Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в силовых структурах, подозреваемый задержан в Омске.

Ранее в Сети появилась информация о том, что ведётся розыск подозреваемого.

«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде № 3 дома 25 по улице Кирова, гражданин Фатуллаев Рустам Габилович 18.06.1985 г.р. нанёс ножевое ранение повлекшее смерть гражданки Чернышевой Натальи Николаевны 19.03.1986 г.р.», — говорилось в ориентировке, размещённой в паблике «Инцидент Новосибирск».

В Следственном комитете информацию о том, что личность подозреваемого установлена, также подтвердили.

Корреспондент НГС съездила на место происшествия — жители дома отказываются рассказывать подробности инцидента, ссылаясь на то, что «нам вчера ужасов хватило». Охранник дома выгнал журналиста, вызвав на место ГБР. 

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшей? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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убийство
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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
28 янв 2020 в 22:11

Жители просто боятся, наверно.... поэтому и не рассказывают подробности.

с богаткова
28 янв 2020 в 22:13

Уволить охранника. Он профнепригоден.

Фото пользователя
28 янв 2020 в 22:10

Если был охранник, то почему он не задержал преступника?