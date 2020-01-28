Зверское убийство девушки в подъезде попало на камеру видеонаблюдения

В сети появилось видео жестокого убийства девушки, которое произошло в подъезде дома на Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска.

На кадрах видно, как молодой человек заходит в подъезд, где находится девушка. После этого между ними происходит ссора, в ходе которой подозреваемый наносит пострадавшей ножевые ранения, а затем добивает её ногами и спокойно уходит с места преступления.