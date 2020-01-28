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Криминал Убийство девушки на Кирова

Зверское убийство девушки в подъезде попало на камеру видеонаблюдения

Очевидцы сообщают, что после нападения она сумела проползти до третьего этажа

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В сети появилось видео жестокого убийства девушки, которое произошло в подъезде дома на Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска.

На кадрах видно, как молодой человек заходит в подъезд, где находится девушка. После этого между ними происходит ссора, в ходе которой подозреваемый наносит пострадавшей ножевые ранения, а затем добивает её ногами и спокойно уходит с места преступления.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что по факту убийства проводится комплексная проверка, ведутся поиски преступника.

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшей? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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убийствоподозреваемый в убийстве
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КОММЕНТАРИИ (47)

Алекс
28 янв 2020 в 21:37

Выдворить всех этих обязьян из России,они же дикие

Фото пользователя
28 янв 2020 в 21:31

Не нужно такое видео выставлять. Не все выдержат такое смотреть.

пенсионерка
28 янв 2020 в 21:34

Музыкант поганый ! Зачем эта музыка???? Меломан хренов...