В подъезде дома на Кирова мужчина зарезал девушку: она умерла в больнице

В минувший понедельник, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска около дома по адресу улица Кирова, 25 произошла ссора, в результате которой мужчина зарезал девушку.

«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде № 3 дома 25 по улице Кирова, гражданин Фатуллаев Рустам Габилович 18.06.1985 г.р. нанёс ножевое ранение повлекшее смерть гражданки Чернышевой Натальи Николаевны 19.03.1986 г.р.», — говорится в ориентировке, размещённой в паблике «Инцидент Новосибирск».