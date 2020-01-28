В подъезде дома на Кирова мужчина зарезал девушку: она умерла в больнице

В минувший понедельник, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска около дома по адресу улица Кирова, 25 произошла ссора, в результате которой мужчина зарезал девушку.
«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде
Как сообщил паблику источник, знакомый с ситуацией, девушка сбежала от своего сожителя в съемную квартиру, пытаясь скрыться от него. Девушка была беременна. После нападения она доползла до третьего этажа, кто-то вызвал врачей и её доставили в городскую клиническую больницу
В Следственном комитете корреспонденту НГС подтвердили информацию об убийстве.
— По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого.
Обновлено. Убийца беременной девушки попал на камеру видеонаблюдения. Публикуем это видео.
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