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Криминал Убийство девушки на Кирова

В подъезде дома на Кирова мужчина зарезал девушку: она умерла в больнице

По словам очевидцев, погибшая была беременна

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Подъезд, в котором произошло убийство

Подъезд, в котором произошло убийство

В минувший понедельник, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска около дома по адресу улица Кирова, 25 произошла ссора, в результате которой мужчина зарезал девушку.

«В период времени 27.01.2020 года с 15.00 часов до 15.10 часов, находясь в подъезде № 3 дома 25 по улице Кирова, гражданин Фатуллаев Рустам Габилович 18.06.1985 г.р. нанёс ножевое ранение повлекшее смерть гражданки Чернышевой Натальи Николаевны 19.03.1986 г.р.», — говорится в ориентировке, размещённой в паблике «Инцидент Новосибирск».

Личность подозреваемого установлена

Личность подозреваемого установлена

Как сообщил паблику источник, знакомый с ситуацией, девушка сбежала от своего сожителя в съемную квартиру, пытаясь скрыться от него. Девушка была беременна. После нападения она доползла до третьего этажа, кто-то вызвал врачей и её доставили в городскую клиническую больницу № 1, где от полученных травм скончались и она, и ребёнок. По словам источника, у девушки было ранение брюшной полости с повреждением полых вен. 

В Следственном комитете корреспонденту НГС подтвердили информацию об убийстве.

— По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого.

Обновлено. Убийца беременной девушки попал на камеру видеонаблюдения. Публикуем это видео

У вас есть информация о случившемся? Вы были очевидцем? Вы знаете возможные причины случившегося? Вам известна личность погибшего? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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убийствоСледственный комитетет
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КОММЕНТАРИИ (100)

Греча
28 янв 2020 в 21:00

"Фатуллаев Рустам Габилович"
Все понятно.

Фото пользователя
28 янв 2020 в 21:06

Девчонки ,ну что же Вы делаете!Вам неужели не хватает соотечественников для построения отношений .

Фото пользователя
28 янв 2020 в 21:07

Потому что всё чаще русские женщины выбирают гостей из средней Азии... Рожают от них... А потом ищут русских Иванов которые будут содержать её с чужими личинками...