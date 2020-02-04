Сибиряки уделали Илона Маска, собрав Tesla Cybertruck из УАЗика — на это ушло 350 тысяч и два месяца

Пока одни спорят, когда нашумевший электрокар Tesla Cybertruck выйдет на российский рынок, новосибирцы уже вовсю ездят по сибирским сугробам на его подобии. Свою собственную «Теслу» Владислав Барашенков вместе с приятелями сделал из обычного УАЗа. Видео с дебютным выездом, опубликованное на их канале «Гараж54», собрало уже почти 2 миллиона просмотров. Корреспондент НГС Дмитрий Северов узнал, как создавался «сибирский Tesla Cybertruck».
«Людям надо какую-то дичь»
— Три с половиной года назад мы с моим товарищем запустили проект «Гараж54» — тогда я ремонтировал свою машину в маленьком гараже. Как-то раз он сказал: «Ну чё ты делаешь, давай поснимаем, выложим?». Я согласился. Поснимали, выложили. Естественно, никому это не было интересно, потому что ремонт автомобилей — он кругом, везде и всегда. Но потом мы решили снять какой-нибудь трэш. Первый раз я на тренировке перед дрифтом на машине перевернулся. Поставили её на уши, засняли, выложили — хоп, просмотры увеличились. Стало интересно: ага, значит, людям надо какую-то дичь. Ну мы и поехали: давай колоть колёса, приклеивать машины к стенам и так далее. Люди смотрят — просмотры, подписчики увеличиваются. И мы решили делать чисто трэш. Так и началось, — вспоминает Владислав Барашенков.
Когда в маленьком гараже стало тесно, двое друзей попробовали арендовать склад. Но, подсчитав доходы и расходы, поняли, что лучше будет «отдавать кредит, зная, за что». Так у них появился отдельный просторный бокс, в котором сейчас и располагается «Гараж54».
— Раньше я занимался монтажом, сваркой, были замечательные командировки по полгода, потом это надоело и я просто устроился сварщиком в Новосибирский институт авиационных технологий. А позже вот такое занятие появилось: во-первых, это очень интересно, во-вторых, на этом можно зарабатывать. Решил с основной работой завязывать, потому что приходишь в половине шестого домой — и в гараж, а там часов до четырёх-пяти утра, и надо опять на работу. Это было очень тяжело. Как вспомню первые полгода — просто тихий ужас, — рассказывает Владислав.
Позже у двух друзей-автолюбителей набралась и команда единомышленников — сейчас над их проектами работают до 15 человек.
— Мы тут все занимаемся автомобильным спортом, ездим на дрифт. Так на треках и познакомились. В нашей команде есть люди, которые занимаются видеомонтажом, им не обязательно находиться в Новосибирске — у нас есть ребята из Красноярска, Москвы, Украины. Каждое утро пацаны приезжают, говорят: «Чё будем сегодня делать? Давайте то-то и то-то». И все всегда довольны работой.
Как возникла идея собрать «сибирский Tesla Cybertruck»
На YouTube-канал, который ведет Владислав Барашенков, подписаны 3 миллиона человек. Авторы, желая в очередной раз показать своим зрителям что-нибудь удивительное, решили уделать самого Илона Маска. По их словам, официальный разработчик планирует выпуск Tesla Cybertruck почти через два года — в 2021-м. Ребята смеются, что они «просто ускорили процесс» — смастерили сибирскую версию электрокара. Правда, если настоящая Tesla ездит на электрических батарейках, то сибирская — на бензине.
— Специфика у нас такая — делать что-нибудь необычное. В принципе, Илон Маск тоже хотел создать что-то такое необычное, броское. У всех ведь глаз уже замылен, все привыкли к простым конфигурациям автомобилей — удивить сейчас кого-либо сложно. А когда видишь такую тачку, то реально удивляешься. В общем, два моих пацана на базе УАЗика её просто собрали из листового металла, раму удлинили, поставили такие вот колёса и колпаки. Кузов сделан из профильной трубы. Вместо стёкол — пластик. Подсветка — лента светодиодная. Ребята хотели улучшить освещение, нашли маленькие туманки поставили. Всякий, кто разбирается в автомобилестроении, сделает это легко и непринуждённо. Нам на производство понадобилось месяца два: делали по распечатанным фотографиям и на глаз, — рассказывает сибиряк.
По словам мастеров, с учётом всех трудозатрат стоимость такого самодельного автомобиля можно оценить в 350 тысяч рублей.
«В поездке это всё тот же УАЗик»
Испытать самоделку на дороге по традиции пришлось ведущему канала. Для тест-драйва выбрали заснеженный пригород.
— В поездке это всё тот же УАЗик, почти ничего не поменялось. Двигатель 417-й УАЗовский, 80 лошадиных сил, разгоняется до 40 км/ч. Пытался на нём снег пробить, перемёт — не получилось. Я думаю, это из-за того, что базу изменили, он стал легче, поэтому по проходимости похуже стало. Также у него небольшие сложности с радиусом поворота — бывает, не сразу вписываешься в поворот. Ну и боковых зеркал тоже нет, как в оригинале. На ней только по полигону можно, а в город выезжать нельзя, только на эвакуаторе, — говорит Владислав.
Снаружи, по его словам, машина выглядит неплохо — «если не приглядываться». Но внутри самый что ни на есть «голый УАЗ». Создатели не оформили салон, так как изначально им нужен был один лишь внешний вид.
В кабине всего одно водительское кресло. Передняя часть салона отделена стенкой, за которой, как пояснил Владислав, пустое пространство.
— Мы её сделали только для того, кто сидит за рулём. В итоге едешь — борешься с рычагами, рулём, педалями — со всем, короче. Тяжеловато управлять, конечно, тем более, рулевую колонку ещё маленько опустили, потому что она сильно высоко стояла.
— В город на эвакуаторе её вывозили, чтобы горожанам показать — я вообще обалдел, когда бабулька такая уже в возрасте остановилась, посмотрела сперва как-то так с укором, а потом смотрю — заулыбалась, достала телефон и давай снимать. А потом ещё женщины подошли, тоже в возрасте, фотают, балдеют: «Ни фига себе, прикольная какая!» — смеётся Владислав.
О дальнейшей судьбе «сибирской Tesla Cybertruck» её владельцы пока не знают — авто сделали только ради просмотров на YouTube.
— Можно ещё с автозвуком попробовать поэкспериментировать. А если нет — просто выкатим её во двор, пусть стоит. Разбирать не планируем, — говорят в «Гараже54».
До этого мы рассказывали о том, как новосибирские видеоблогеры решили превратить отечественную машину в качели. Позже эти же народные умельцы провели необычный эксперимент и заменили в автомобиле радиатор на батарею. Также они экспериментировали и с педалями — поменяли их местами в «Жигулях» и посмотрели, что изменилось для водителя.