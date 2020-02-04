Сибиряки уделали Илона Маска, собрав Tesla Cybertruck из УАЗика — на это ушло 350 тысяч и два месяца

У Владислава Барашенкова и его команды ушло два месяца, чтобы превратить обычный УАЗик в то, что вы видите на фото Фото: Ольга Бурлакова

Пока одни спорят, когда нашумевший электрокар Tesla Cybertruck выйдет на российский рынок, новосибирцы уже вовсю ездят по сибирским сугробам на его подобии. Свою собственную «Теслу» Владислав Барашенков вместе с приятелями сделал из обычного УАЗа. Видео с дебютным выездом, опубликованное на их канале «Гараж54», собрало уже почти 2 миллиона просмотров. Корреспондент НГС Дмитрий Северов узнал, как создавался «сибирский Tesla Cybertruck».

«Людям надо какую-то дичь»

— Три с половиной года назад мы с моим товарищем запустили проект «Гараж54» — тогда я ремонтировал свою машину в маленьком гараже. Как-то раз он сказал: «Ну чё ты делаешь, давай поснимаем, выложим?». Я согласился. Поснимали, выложили. Естественно, никому это не было интересно, потому что ремонт автомобилей — он кругом, везде и всегда. Но потом мы решили снять какой-нибудь трэш. Первый раз я на тренировке перед дрифтом на машине перевернулся. Поставили её на уши, засняли, выложили — хоп, просмотры увеличились. Стало интересно: ага, значит, людям надо какую-то дичь. Ну мы и поехали: давай колоть колёса, приклеивать машины к стенам и так далее. Люди смотрят — просмотры, подписчики увеличиваются. И мы решили делать чисто трэш. Так и началось, — вспоминает Владислав Барашенков.



В команде у Владислава работают около 15 человек Фото: Ольга Бурлакова

Когда в маленьком гараже стало тесно, двое друзей попробовали арендовать склад. Но, подсчитав доходы и расходы, поняли, что лучше будет «отдавать кредит, зная, за что». Так у них появился отдельный просторный бокс, в котором сейчас и располагается «Гараж54». — Раньше я занимался монтажом, сваркой, были замечательные командировки по полгода, потом это надоело и я просто устроился сварщиком в Новосибирский институт авиационных технологий. А позже вот такое занятие появилось: во-первых, это очень интересно, во-вторых, на этом можно зарабатывать. Решил с основной работой завязывать, потому что приходишь в половине шестого домой — и в гараж, а там часов до четырёх-пяти утра, и надо опять на работу. Это было очень тяжело. Как вспомню первые полгода — просто тихий ужас, — рассказывает Владислав.

Владислав ушёл с прежней работы и занимается автомобилестроением в своё удовольствие Фото: Ольга Бурлакова

Позже у двух друзей-автолюбителей набралась и команда единомышленников — сейчас над их проектами работают до 15 человек.

— Мы тут все занимаемся автомобильным спортом, ездим на дрифт. Так на треках и познакомились. В нашей команде есть люди, которые занимаются видеомонтажом, им не обязательно находиться в Новосибирске — у нас есть ребята из Красноярска, Москвы, Украины. Каждое утро пацаны приезжают, говорят: «Чё будем сегодня делать? Давайте то-то и то-то». И все всегда довольны работой.

Как возникла идея собрать «сибирский Tesla Cybertruck» На YouTube-канал, который ведет Владислав Барашенков, подписаны 3 миллиона человек. Авторы, желая в очередной раз показать своим зрителям что-нибудь удивительное, решили уделать самого Илона Маска. По их словам, официальный разработчик планирует выпуск Tesla Cybertruck почти через два года — в 2021-м. Ребята смеются, что они «просто ускорили процесс» — смастерили сибирскую версию электрокара. Правда, если настоящая Tesla ездит на электрических батарейках, то сибирская — на бензине.

Внешне самодельная машина вполне похожа на оригинал Фото: Ольга Бурлакова

— Специфика у нас такая — делать что-нибудь необычное. В принципе, Илон Маск тоже хотел создать что-то такое необычное, броское. У всех ведь глаз уже замылен, все привыкли к простым конфигурациям автомобилей — удивить сейчас кого-либо сложно. А когда видишь такую тачку, то реально удивляешься. В общем, два моих пацана на базе УАЗика её просто собрали из листового металла, раму удлинили, поставили такие вот колёса и колпаки. Кузов сделан из профильной трубы. Вместо стёкол — пластик. Подсветка — лента светодиодная. Ребята хотели улучшить освещение, нашли маленькие туманки поставили. Всякий, кто разбирается в автомобилестроении, сделает это легко и непринуждённо. Нам на производство понадобилось месяца два: делали по распечатанным фотографиям и на глаз, — рассказывает сибиряк.

По словам мастеров, с учётом всех трудозатрат стоимость такого самодельного автомобиля можно оценить в 350 тысяч рублей.

Вместо стёкол вставлен тёмный полупрозрачный пластик Фото: Ольга Бурлакова

«В поездке это всё тот же УАЗик»

Испытать самоделку на дороге по традиции пришлось ведущему канала. Для тест-драйва выбрали заснеженный пригород. — В поездке это всё тот же УАЗик, почти ничего не поменялось. Двигатель 417-й УАЗовский, 80 лошадиных сил, разгоняется до 40 км/ч. Пытался на нём снег пробить, перемёт — не получилось. Я думаю, это из-за того, что базу изменили, он стал легче, поэтому по проходимости похуже стало. Также у него небольшие сложности с радиусом поворота — бывает, не сразу вписываешься в поворот. Ну и боковых зеркал тоже нет, как в оригинале. На ней только по полигону можно, а в город выезжать нельзя, только на эвакуаторе, — говорит Владислав. Снаружи, по его словам, машина выглядит неплохо — «если не приглядываться». Но внутри самый что ни на есть «голый УАЗ». Создатели не оформили салон, так как изначально им нужен был один лишь внешний вид.

Чтобы открыть дверцу этого авто, необходимо отодвинуть маленькую задвижку Фото: Ольга Бурлакова

В кабине всего одно водительское кресло. Передняя часть салона отделена стенкой, за которой, как пояснил Владислав, пустое пространство. — Мы её сделали только для того, кто сидит за рулём. В итоге едешь — борешься с рычагами, рулём, педалями — со всем, короче. Тяжеловато управлять, конечно, тем более, рулевую колонку ещё маленько опустили, потому что она сильно высоко стояла.

У создателей не было задачи сделать салон презентабельным Фото: Ольга Бурлакова

— В город на эвакуаторе её вывозили, чтобы горожанам показать — я вообще обалдел, когда бабулька такая уже в возрасте остановилась, посмотрела сперва как-то так с укором, а потом смотрю — заулыбалась, достала телефон и давай снимать. А потом ещё женщины подошли, тоже в возрасте, фотают, балдеют: «Ни фига себе, прикольная какая!» — смеётся Владислав.

В сибирском антураже самодельная Tesla выглядит как инопланетный транспорт Фото: Ольга Бурлакова

— Сзади в подсветке уже некоторые светодиоды не светят, обычное производство, всем известное, — улыбается Владислав Фото: Ольга Бурлакова

У самодельной Tesla нет зеркал заднего вида — точь-в-точь как у оригинала Фото: Ольга Бурлакова

О дальнейшей судьбе «сибирской Tesla Cybertruck» её владельцы пока не знают — авто сделали только ради просмотров на YouTube.

— Можно ещё с автозвуком попробовать поэкспериментировать. А если нет — просто выкатим её во двор, пусть стоит. Разбирать не планируем, — говорят в «Гараже54».