Российских туристов увезут из Китая до 4 февраля

На следующей неделе в Россию из Китая вернут всех путешественников

Ростуризм вместе с туроператорами решил прекратить чартерные программы по ввозу туристов, которые забронировали туры до 24 января 2019 года. Им предлагают альтернативные направления отдыха. На сегодняшний день таких туристов насчитывается почти 33 тыс. человек. Они забронировали путевки до 30 июня 2020 года.

«По уточненным данным, полученным от туроператоров, в Китае находятся 5 тыс. 604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы их Китая», — сообщает пресс-служба Ростуризма. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля.

— Мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока, — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



Большинство туристов возвращаются в плановом режиме. Для тех, кто решил досрочно прекратить отдых, туроператоры запустили дополнительные чартеры.



В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах, за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже.

