«Слушаем ор сирены по несколько раз»: в новосибирской больнице с беременными сломалась пожарная сигнализация

В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить

— Отдельно хочется сказать о пожарной сигнализации, которая срабатывает через день раз по пять, не меньше. Ночью, днём, всегда приезжают пожарные, которые сказали, что она ни на что не срабатывает, просто она сломана. Но зачем ее чинить? Мы лучше в час ночи будем слушать этот ор сирены по нескольку раз, — написала гневный отзыв на сервисе Flamp на больницу одна из пациенток.

В Городской клинической больнице № 11 в отделении гинекологии сломался пожарный извещатель — на его вызов несколько раз подряд выезжали пожарные.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что по оперативной информации за прошедшие сутки пожарные выезжали в больницу два раза. Статистику по другим дням сейчас предоставить нет возможности.

— Были вызовы 27 января в 20:30 и в 22:36 — сработала пожарная сигнализация, — объяснили в ведомстве.

В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить.

— Действительно, в последние несколько дней в отделении гинекологии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11 » неоднократно срабатывала пожарная сигнализация. В настоящее время производится диагностика и обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения специализированной организацией, с которой у лечебного учреждения заключен годовой контракт на техническое обслуживание и ремонт данного оборудования, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.