«Слушаем ор сирены по несколько раз»: в новосибирской больнице с беременными сломалась пожарная сигнализация

В Городской клинической больнице
— Отдельно хочется сказать о пожарной сигнализации, которая срабатывает через день раз по пять, не меньше. Ночью, днём, всегда приезжают пожарные, которые сказали, что она ни на что не срабатывает, просто она сломана. Но зачем ее чинить? Мы лучше в час ночи будем слушать этот ор сирены по нескольку раз, — написала гневный отзыв на сервисе Flamp на больницу одна из пациенток.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что по оперативной информации за прошедшие сутки пожарные выезжали в больницу два раза. Статистику по другим дням сейчас предоставить нет возможности.
— Были вызовы 27 января в 20:30 и в 22:36 — сработала пожарная сигнализация, — объяснили в ведомстве.
В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить.
— Действительно, в последние несколько дней в отделении гинекологии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
На прошлой неделе новосибирцы возмутились ситуацией, связанной с поликлиникой