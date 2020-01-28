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«Слушаем ор сирены по несколько раз»: в новосибирской больнице с беременными сломалась пожарная сигнализация

Одна из пациенток оставила гневный отзыв, сообщив, что сигнализация срабатывает постоянно

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В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить

В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить

В Городской клинической больнице № 11 в отделении гинекологии сломался пожарный извещатель — на его вызов несколько раз подряд выезжали пожарные.

— Отдельно хочется сказать о пожарной сигнализации, которая срабатывает через день раз по пять, не меньше. Ночью, днём, всегда приезжают пожарные, которые сказали, что она ни на что не срабатывает, просто она сломана. Но зачем ее чинить? Мы лучше в час ночи будем слушать этот ор сирены по нескольку раз, — написала гневный отзыв на сервисе Flamp на больницу одна из пациенток.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что по оперативной информации за прошедшие сутки пожарные выезжали в больницу два раза. Статистику по другим дням сейчас предоставить нет возможности.

— Были вызовы 27 января в 20:30 и в 22:36 — сработала пожарная сигнализация, — объяснили в ведомстве.

В больнице рассказали, что в курсе проблемы и пытаются её решить.

— Действительно, в последние несколько дней в отделении гинекологии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 11» неоднократно срабатывала пожарная сигнализация. В настоящее время производится диагностика и обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения специализированной организацией, с которой у лечебного учреждения заключен годовой контракт на техническое обслуживание и ремонт данного оборудования, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

На прошлой неделе новосибирцы возмутились ситуацией, связанной с поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение. 

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пожарная сигнализация
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КОММЕНТАРИИ (9)

Пенсионерка
28 янв 2020 в 20:00

Когда я рожала, то под окнами битлз пели.

Гость
28 янв 2020 в 19:36

Срабатывает раз пять за день?
Ну тогда пусть ищут под кроватями или в сортире АК! и Ржаку.
По пять раз за день только они могут писклявыми голосами орать; РСП, протяжно и нудно.

Фото пользователя
28 янв 2020 в 19:23

Пусть беременные попросят мужей привезти наушники и слушают классическую музыку. Например, Баха. Это полезно для будущего малыша.