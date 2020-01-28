В Новосибирске водитель автобуса проехался по встречной полосе — это попало на видео

Новосибирец снял на видео, как автобус едет по встречной полосе — инцидент произошёл сегодня, 28 января, на кольце «Берёзовой рощи» около 16:00.
— Я просто снял тот момент, когда автобус двигался со стороны кольца по встречной полосе. Так как увидел этот момент не сразу, не смогу сказать полную информацию, откуда, зачем и почему. Подошёл к окну и смотрю — он на встречке стоит и выталкивает всех с полосы, — рассказал корреспонденту НГС автор видео. Ролик он снял из окна.
В новосибирской ГИБДД отметили, что сообщений об инциденте не получали.
— Если кто-то обратится из граждан, которые укажут в том числе и свои данные, чтобы его можно было опросить, и назовёт все данные автобуса — тогда все будут опрошены и водитель будет привлечен к ответственности, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В начале января легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП на трассе К17р в Ордынском районе Новосибирской области.