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Дороги и транспорт

В Новосибирске водитель автобуса проехался по встречной полосе — это попало на видео

Номер автобуса на ролике на разглядеть, его сняли с верхних этажей

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Инцидент, по словам очевидца, произошёл сегодня на кольце «Берёзовой рощи»

Инцидент, по словам очевидца, произошёл сегодня на кольце «Берёзовой рощи»

Новосибирец снял на видео, как автобус едет по встречной полосе — инцидент произошёл сегодня, 28 января, на кольце «Берёзовой рощи» около 16:00.

— Я просто снял тот момент, когда автобус двигался со стороны кольца по встречной полосе. Так как увидел этот момент не сразу, не смогу сказать полную информацию, откуда, зачем и почему. Подошёл к окну и смотрю — он на встречке стоит и выталкивает всех с полосы, — рассказал корреспонденту НГС автор видео. Ролик он снял из окна.

В новосибирской ГИБДД отметили, что сообщений об инциденте не получали.

— Если кто-то обратится из граждан, которые укажут в том числе и свои данные, чтобы его можно было опросить, и назовёт все данные автобуса — тогда все будут опрошены и водитель будет привлечен к ответственности, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

В начале января легковой автомобиль и КАМАЗ сошлись в смертельном ДТП на трассе К17р в Ордынском районе Новосибирской области.

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автобусобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (16)

28 янв 2020 в 19:13

Каждое утро на выезде с Родников, половина водителей грубо нарушает ПДД, поворачивая направо и проезжая прямо не со своего ряда на переезде по ул. Объежинения, игнорируя знаки "движение по полосам", а автобус, чтобы их не ждать, регулярно выезжает на встречку и при этом, чтобы проскочить,поддает хорошо газку. Я как то на свой разрешающий сигнал светофора поворачиваю налево, а по встречке несется лоб в лоб автобус. Еле разъехались. На что мне водятел автобуса заявил: все нарушают, я их ждать не могу, поэтому несусь по встречке. Я ответил: ога, ты выбрал самый лучший и безопасный вариант - встречка! Но ГИБДД у нас нет, поэтому на дорогах такой бардак.

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28 янв 2020 в 19:17

Водитель-гастарбайтер, обычное дело. Просто еще не привык к правостороннему движению.

+++ (гость :)) _ _ _
28 янв 2020 в 19:00

Где пенсионерка с ее постами про безопасность ОТ?