В Новосибирске водитель автобуса проехался по встречной полосе — это попало на видео

Новосибирец снял на видео, как автобус едет по встречной полосе — инцидент произошёл сегодня, 28 января, на кольце «Берёзовой рощи» около 16:00.

— Я просто снял тот момент, когда автобус двигался со стороны кольца по встречной полосе. Так как увидел этот момент не сразу, не смогу сказать полную информацию, откуда, зачем и почему. Подошёл к окну и смотрю — он на встречке стоит и выталкивает всех с полосы, — рассказал корреспонденту НГС автор видео. Ролик он снял из окна.