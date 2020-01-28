28 января вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 62.34
eur 68.78
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 62.34
eur 68.78

Все новости

Все новости
Происшествия

В S7 рассказали, почему самолёт Новосибирск — Екатеринбург экстренно вернулся в Толмачёво

У самолёта сработала индикация невыпуска закрылков

1 210
6 Обсудить

Поделиться

Авиакомпания предоставит резервный борт

Авиакомпания предоставит резервный борт

Стала известна причина, по которой самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, вернулся в Толмачёво. 

— При выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево, — ответила на запрос корреспондента НГС пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

В компании добавили, что для выполнения рейса предоставят резервный борт. 

— Пассажиры будут ожидать вылета в здании аэровокзала, с ними будут работать представители авиакомпании, — объяснили в авиакомпании.

Самолет около часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. НГС рассказывал о происходящем в онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Толмачёво
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
28 янв 2020 в 18:15

Хорошо, что все обошлось. Но у меня возникло 2 вопроса - откуда у людей деньги на авиабилеты? И почему допускается, что самолеты летают над городом?

Фото пользователя
28 янв 2020 в 18:14

Хватит трепатся... Сел да сел...

Фото пользователя
28 янв 2020 в 18:13

Боюсь я самолетов, потому и не летаю. Постоянно что-то ломается у них.