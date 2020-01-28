В S7 рассказали, почему самолёт Новосибирск — Екатеринбург экстренно вернулся в Толмачёво

— При выполнении рейса S7 5017 Новосибирск — Екатеринбург сработала индикация невыпуска закрылков. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет Embraer 170 благополучно приземлился в аэропорту Толмачево, — ответила на запрос корреспондента НГС пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

Стала известна причина, по которой самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, вернулся в Толмачёво.

В компании добавили, что для выполнения рейса предоставят резервный борт.

— Пассажиры будут ожидать вылета в здании аэровокзала, с ними будут работать представители авиакомпании, — объяснили в авиакомпании.

Самолет около часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. НГС рассказывал о происходящем в онлайн-трансляции.