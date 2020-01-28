В новосибирском аэропорту объявлена тревога: приближается самолёт с отказом закрылков

Сейчас, по данным сервиса flightradar24, над Толмачёво кружит самолёт, который развернулся в районе Каргата.
— Мы работаем в штатном режиме, — сообщают на горячей линии аэропорта Толмачёво.
В пресс-службе пока не комментируют инцидент.
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К новосибирскому аэропорту Толмачёво приближается самолёт с отказом закрылков.
— В аэропорту Новосибирска объявлена тревога — ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск — Екатеринбург с отказом закрылков, — сообщает Telegram-канал «Записки охотника».
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Сейчас, по данным сервиса flightradar24, над Толмачёво кружит самолёт, который развернулся в районе Каргата.
— Мы работаем в штатном режиме, — сообщают на горячей линии аэропорта Толмачёво.
В пресс-службе пока не комментируют инцидент.
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НГС опускается ниже плинтуса .....
зайдет на чуть бОльшей скорости. В чем паника то?