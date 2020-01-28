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В новосибирском аэропорту объявлена тревога: приближается самолёт с отказом закрылков

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В аэропорт прямо сейчас стягиваются все спецслужбы

В аэропорт прямо сейчас стягиваются все спецслужбы

К новосибирскому аэропорту Толмачёво приближается самолёт с отказом закрылков.

— В аэропорту Новосибирска объявлена тревога — ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск — Екатеринбург с отказом закрылков, — сообщает Telegram-канал «Записки охотника».

Вы прямо сейчас находитесь в Толмачёво? Ваши родственники или знакомые находятся на борту этого самолета? У вас есть дополнительная информация о случившемся? Свяжитесь с дежурным журналистом через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Елена Громкова

Сейчас, по данным сервиса flightradar24, над Толмачёво кружит самолёт, который развернулся в районе Каргата.

Александра Бруня

— Мы работаем в штатном режиме, — сообщают на горячей линии аэропорта Толмачёво.

В пресс-службе пока не комментируют инцидент.

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КОММЕНТАРИИ (51)

Гость
28 янв 2020 в 17:36

НГС опускается ниже плинтуса .....

Гость
28 янв 2020 в 17:33

зайдет на чуть бОльшей скорости. В чем паника то?

28 янв 2020 в 17:31

сибиряки или новосибирцы там есть?