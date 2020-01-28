В новосибирском аэропорту объявлена тревога: приближается самолёт с отказом закрылков

К новосибирскому аэропорту Толмачёво приближается самолёт с отказом закрылков.

— В аэропорту Новосибирска объявлена тревога — ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск — Екатеринбург с отказом закрылков, — сообщает Telegram-канал «Записки охотника».