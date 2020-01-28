Возвращение трамвая: линию на проспекте Дзержинского до «Берёзовой рощи» включили в генплан Новосибирска

Новые трамвайные пути будут строить в первую очередь в новые микрорайоны, где напряжённо с общественным транспортом

Помимо проспекта Дзержинского, трамвайные рельсы должны также появиться на улице Титова до пересечения с улицей Дукача, в направлении нового автовокзала, на улице Петухова до Южно-Чемского жилмассива. По словам Нестёркина, трамвайную сеть планируется закольцевать, соединив линии от кольца на улице Связистов с кольцом на улице Петухова.

Как рассказал главный архитектор проектов МКУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин, линия протяжённостью около 2 км станет частью новой трамвайной системы общей протяжённостью 33 км, которую власти намерены реализовать в расчётный срок генплана.

В актуализированный генплан развития Новосибирска до 2030 года включили восстановление трамвайной линии по проспекту Дзержинского до станции метро «Берёзовая роща».

Долгое время трамвай на проспекте Дзержинского был основным общественным транспортом

Трамваи также будут встроены в сеть транспортно-пересадочных узлов внеуличного общественного транспорта (трамвай, метро, городская электричка) — их запланировали более 30, в том числе в районе только предполагаемых пока станций метро вроде «Северной» и «Троллейной».



О необходимости вернуть на проспект Дзержинского трамвайные пути летом прошлого года заявили ректора двух новосибирских университетов — НГТУ и СГУПС. По их мнению, имеющийся транспорт на проспекте не справляется с потоком пассажиров.



В начале прошлого года новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала. Этой суммы хватит на проект и подготовку участков.

