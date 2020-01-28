«Никогда себя серой мышкой не считала»: снегурочка из Новосибирска попала на СТС к известному стилисту

Менеджер Татьяна Потёмкина раньше не смотрела передачу «Рогов в городе» Фото: предоставлено Татьяной Потёмкиной

2 февраля на СТС выйдет выпуск передачи «Рогов в городе» с жительницей Новосибирска 32-летней Татьяной Потёмкиной — сибирячку позвали на шоу из-за того, что вот уже семь лет она подрабатывает на Новый год Снегурочкой.

— Не могу сказать, чтобы я была ярой фанаткой передачи, не смотрела её ни разу, пока меня не пригласили поучаствовать в новогоднем выпуске, я прошла несколько кастингов по телефону, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна. — Прошло несколько недель, мне перезвонили и сказали, что хотят отдельно со мной выпуск сделать, первый выпуск нового сезона.

Съёмки начались в квартире сибирячки, а закончились в ресторане, где Татьяну встречали друзья и сын, — по словам девушки, особых изменений близкие в ней не заметили. — Какой-то оттенок волос, длина если только, — пояснила героиня выпуска. — А в целом я человек, который постоянно следит за собой. Естественно, комплекты, которые Саша подобрал, наверное, я не смогла бы так смиксовать. Но я никогда себя серой мышкой не считала, и я здесь поддерживаю Сашу: он много где в интервью говорит, что слезливые истории они не ищут и дело не в этом — может быть, даже не столько образ он изменил, а [сколько] внутри меня. Отношения к каким-то людям, событиям. За эти два дня, пока шли съёмки, Саша мне дал огромное количество советов по стилю, которыми я уже активно пользуюсь. Самый главный — это как избежать спонтанных покупок ненужных вещей на распродаже.

Девушка работает Снегурочкой вместе с приятелем Фото: предоставлено Татьяной Потёмкиной

В обычной жизни Татьяна работает менеджером по продажам. Около семи лет она подрабатывает под Новый год Снегурочкой. — Я с детства занималась творчеством, и у меня хороший друг работает Дедом Морозом. Много лет назад он мне предложил быть Снегурочкой, я согласилась. Мне понравилась, это такая отдушина перед Новым годом — с детишками пообщаться походить.

Выпуск шоу «Рогов в городе» с жительницей Новосибирска выйдет на канале СТС 2 февраля в 09:00. Одежду для Татьяны подбирал известный стилист и телеведущий Александр Рогов.