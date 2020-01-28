Топ-менеджер новосибирского ВТБ придумал себе хобби — он назвал его эрдэ. Как вы думаете, что это?

— Что такое эрдэ — я не знаю. Это мое хобби, мое увлечение. Такого жанра не существует, но… Я так вижу. Мы будем писать и рисовать вместе, мы устроим коллаборацию, издадим сборник эрдэ. Это же интересно, прикольно! — цитируют топ-менеджера ВТБ в пресс-службе вуза.

Сам банкир называет свои рассказы эрдэ — название жанру он придумал сам.

Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств нарисовали иллюстрации к коротким рассказам топ-менеджера ВТБ в Новосибирской области.

Главный герой 70 рассказов управляющего — Тен-Зю Чод. Это сказочный герой, который живет в своем мире рядом с близкими и родными людьми. По объему каждое эрдэ — текст в 2–3 абзаца.



Все иллюстрации участвовали в конкурсе. Жюри отобрало только работы девяти студентов.