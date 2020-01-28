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Развлечения

Топ-менеджер новосибирского ВТБ придумал себе хобби — он назвал его эрдэ. Как вы думаете, что это?

А ещё он провёл конкурс для студентов, и те нарисовали для него иллюстрации

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Главный герой рассказов — Тен-Зю Чод

Главный герой рассказов — Тен-Зю Чод

Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств нарисовали иллюстрации к коротким рассказам топ-менеджера ВТБ в Новосибирской области. 

Сам банкир называет свои рассказы эрдэ — название жанру он придумал сам.

— Что такое эрдэ — я не знаю. Это мое хобби, мое увлечение. Такого жанра не существует, но… Я так вижу. Мы будем писать и рисовать вместе, мы устроим коллаборацию, издадим сборник эрдэ. Это же интересно, прикольно! — цитируют топ-менеджера ВТБ в пресс-службе вуза.

Название жанра рассказов автор придумал сам

Название жанра рассказов автор придумал сам

Главный герой 70 рассказов управляющего — Тен-Зю Чод. Это сказочный герой, который живет в своем мире рядом с близкими и родными людьми. По объему каждое эрдэ — текст в 2–3 абзаца.

Все иллюстрации участвовали в конкурсе. Жюри отобрало только работы девяти студентов.

В конкурсе победили девять студентов

В конкурсе победили девять студентов

— Все победители получат денежные призы и обязательно войдут в творческий коворкинг, который продолжит работу над проектом. Работы принимаются и дальше, проект открыт для новых участников, — объяснила ректор НГУАДИ Наталья Багрова.

На прошлой неделе новосибирский художник Константин Ерёменко нарисовал портрет президента России Владимира Путина в образе иранского аятоллы Али Хаменеи.

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рассказыиллюстрацииНГУАДИ
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КОММЕНТАРИИ (19)

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28 янв 2020 в 18:27

Слышу ВТБ, сразу мыль: скамейкав парке Нью-Йорка, самолёт, яхту и смски для детей

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28 янв 2020 в 18:36

Да пусть балуется, в свободное от работы время. Я тоже люблю чего- нибудь нафантазировать на бумаге.

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28 янв 2020 в 18:35

Так заинтриговали заголовком, я подумала, что он оригами из денег складывает.