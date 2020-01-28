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Дороги и транспорт

Реконструкция М-51 и планы на Южный транзит: названы дороги НСО, которые ждут ремонта в 2020 году

Власти подсчитали, сколько денег на них потребуется

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В этом году в регионе планируют отремонтировать 116,8 км дорог по нацпроекту

В этом году в регионе планируют отремонтировать 116,8 км дорог по нацпроекту

В 2020 году на ремонт 173,4 километра дорог в Новосибирской области выделят 10,5 миллиарда рублей.

— Среди знаковых объектов на 2020 год — реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д "М-5" — Купино — Карасук» в Татарском районе (3,9 км), продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Кроме того, разрабатывается обоснование инвестиций на строительство магистрали непрерывного движения Южный транзит в Новосибирске, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

По данным пресс-службы, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будет отремонтировано 116,8 километра (финансирование — 2,8 миллиарда).

В рамках программы устойчивого развития сельских территорий будет реконструирована автодорога «99 км а/д "К-02" — Павлово» в Венгеровском районе протяженностью 12,5 км (стоимость 305,7 миллиона рублей).

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, в 2019 году на отрасль выделили чуть больше 21 миллиарда рублей. Из них на дороги потратили 17,3 миллиарда рублей, а на транспорт и его социальную поддержку — 3,8 миллиарда. Часть работ провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— 2019 год для дорожно-транспортного комплекса был непростым с точки зрения вхождения в национальный проект. Необходимо было вовремя отторговаться и выполнить все работы, потому что строительный сезон в Сибири достаточно короткий. Но в целом год можно оценить как успешный, с задачами справились, — сказал заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков.

Ранее НГС рассказывал, что в участок трассы под Новосибирском вложат 700 миллионов рублей.

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ремонт дорогБКАДнацпроект
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КОММЕНТАРИИ (57)

Гость
28 янв 2020 в 17:16

Ну понятно, что сейчас губернатор будет стараться.
Ведь в планируемый Пу госсовет, он не приглашён.
Поэтому лучше здесь ещё губером посидеть, чем возвращаться в Вологду.
Причём не факт, что там мэром выберут.

Кубинец
28 янв 2020 в 17:12

В области дороги - не чета городским. Это в городе власти никак не могут бюджет попилить на ремонт, не знают, откуда своровать побольше

Фото пользователя
28 янв 2020 в 17:15

Одна трольчатина в комментариях...