Реконструкция М-51 и планы на Южный транзит: названы дороги НСО, которые ждут ремонта в 2020 году

В этом году в регионе планируют отремонтировать 116,8 км дорог по нацпроекту

— Среди знаковых объектов на 2020 год — реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д "М-5" — Купино — Карасук» в Татарском районе (3,9 км), продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Кроме того, разрабатывается обоснование инвестиций на строительство магистрали непрерывного движения Южный транзит в Новосибирске, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В 2020 году на ремонт 173,4 километра дорог в Новосибирской области выделят 10,5 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» будет отремонтировано 116,8 километра (финансирование — 2,8 миллиарда).



В рамках программы устойчивого развития сельских территорий будет реконструирована автодорога «99 км а/д "К-02" — Павлово» в Венгеровском районе протяженностью 12,5 км (стоимость 305,7 миллиона рублей).

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, в 2019 году на отрасль выделили чуть больше 21 миллиарда рублей. Из них на дороги потратили 17,3 миллиарда рублей, а на транспорт и его социальную поддержку — 3,8 миллиарда. Часть работ провели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



— 2019 год для дорожно-транспортного комплекса был непростым с точки зрения вхождения в национальный проект. Необходимо было вовремя отторговаться и выполнить все работы, потому что строительный сезон в Сибири достаточно короткий. Но в целом год можно оценить как успешный, с задачами справились, — сказал заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков.