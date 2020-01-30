«Не в том месте копают»: появилась новая версия убийства председателя ЖСК «Залесский»

Олега Арчибасова застрелили неподалеку от его дома и офиса Фото: Александр Ощепков; YouTube-канал сайта «Тайга.Инфо»

В Новосибирске продолжается расследование убийства председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова — его застрелили утром 27 января. Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК — однако эксперты в сфере недвижимости считают, что скандальное дело дольщиков тут ни при чем. Они связывают убийство с многочисленными долгами — по их словам, Арчибасову много кто был должен.

Предположительно, Олега Арчибасова убили, когда он шел из дома в офис. Территориально убийца поджидал его на этом пути Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

— Обычно убивают, когда должны деньги вчерную и не хотят отдавать, — предполагает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Он [Олег Арчибасов] занимал фирмам деньги, какая-то информация проходила официально. Собственно, это была одна из граней конфликта, по которому «Энергомонтаж» с ЖСК конфликтовали. И, насколько я понимаю, Минстрой в своих исследованиях давал информацию о том, что они подозревают директора ЖСК в нецелевом использовании средств.



Действительно, на сайте правительства Новосибирской области есть информация, что летом 2017 года министерство строительства области проводило проверку деятельности ЖСК «Залесский» — эксперты установили, что ЖСК расходовало деньги членов жилищно-строительного кооператива на выдачу займов. Информация об этом была передана в прокуратуру Заельцовского района. По данным ЕГРЮЛ, у ЖКС «Залесский» имеются убытки в 2,1 миллиона рублей с 2018 года.



После громкого убийства Арчибасова в новостях неоднократно упоминался руководитель строительной компании «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания области Иван Сидоренко — именно с ним несколько лет назад конфликтовал убитый.

— Не в том месте копают, — считает Сергей Николаев. — «Энергомонтаж» и ЖСК подписали всевозможные мировые соглашения, по которым часть квартир отошла компании «Энергомонтаж» именно за выполнение строительных работ. То есть все хозяйственные споры у них закончились. Вот это резонансное убийство точно не на руку «Электромонтажу» в целом и Сидоренко в частности. Мы-то прошли через 90-е, убивают тех, кому должен. А компания «Энергомонтаж» точно ЖСК ничего не должна.