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Криминал Убийство председателя ЖСК «Залесский»

«Не в том месте копают»: появилась новая версия убийства председателя ЖСК «Залесский»

Олег Арчибасов выдавал займы — многие были должны ему деньги

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Олега Арчибасова застрелили неподалеку от его дома и офиса&nbsp;

Олега Арчибасова застрелили неподалеку от его дома и офиса 

В Новосибирске продолжается расследование убийства председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова — его застрелили утром 27 января. Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК — однако эксперты в сфере недвижимости считают, что скандальное дело дольщиков тут ни при чем. Они связывают убийство с многочисленными долгами — по их словам, Арчибасову много кто был должен.

Предположительно, Олега Арчибасова убили, когда он шел из дома в офис. Территориально убийца поджидал его на этом пути

Предположительно, Олега Арчибасова убили, когда он шел из дома в офис. Территориально убийца поджидал его на этом пути

— Обычно убивают, когда должны деньги вчерную и не хотят отдавать, — предполагает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — Он [Олег Арчибасов] занимал фирмам деньги, какая-то информация проходила официально. Собственно, это была одна из граней конфликта, по которому «Энергомонтаж» с ЖСК конфликтовали. И, насколько я понимаю, Минстрой в своих исследованиях давал информацию о том, что они подозревают директора ЖСК в нецелевом использовании средств. 

Действительно, на сайте правительства Новосибирской области есть информация, что летом 2017 года министерство строительства области проводило проверку деятельности ЖСК «Залесский» — эксперты установили, что ЖСК расходовало деньги членов жилищно-строительного кооператива на выдачу займов. Информация об этом была передана в прокуратуру Заельцовского района.

По данным ЕГРЮЛ, у ЖКС «Залесский» имеются убытки в 2,1 миллиона рублей с 2018 года. 

После громкого убийства Арчибасова в новостях неоднократно упоминался руководитель строительной компании «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания области Иван Сидоренко — именно с ним несколько лет назад конфликтовал убитый.

— Не в том месте копают, — считает Сергей Николаев. — «Энергомонтаж» и ЖСК подписали всевозможные мировые соглашения, по которым часть квартир отошла компании «Энергомонтаж» именно за выполнение строительных работ. То есть все хозяйственные споры у них закончились. Вот это резонансное убийство точно не на руку «Электромонтажу» в целом и Сидоренко в частности. Мы-то прошли через 90-е, убивают тех, кому должен. А компания «Энергомонтаж» точно ЖСК ничего не должна.

Ранее в беседе с корреспондентом НГС депутат Иван Сидоренко заявил, что все разногласия с погибшим у него «остались в прошлом»

По факту убийства Олега Арчибасова Следственный комитет возбудил уголовное дело — в ведомстве пока не разглашают информацию о подозреваемых и мотивах убийства. 

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Олег Арчибасов
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КОММЕНТАРИИ (8)

Qwerty
30 янв 2020 в 09:07

В верном направлении копают. Это просто уводят стрелки. Сидоренко на всякий случай сушил бы сухари...

30 янв 2020 в 09:06

Прям детектив, клубочек раскручивается, в итоге выяснится, что убийца - самый неожиданный человек.

Фото пользователя
30 янв 2020 в 09:05

вчера опять туда телевизионщики приезжали. оператор с камерой и девушка с вестей