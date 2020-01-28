«Бешеный спрос». В аптеках Новосибирска взлетели цены на одноразовые маски

Цена на одноразовые медицинские маски в аптеках города выросла в 2–3 раза Фото: Александр Ощепков

В новосибирских аптеках дефицит одноразовых медицинских масок. В некоторых они вовсе исчезли из продажи, в остальных — резко подорожали. Если раньше одна маска стоила 5–6 рублей, то сейчас за нее придется выложить в 2–3 раза больше.

— Маски будут сегодня вечером по цене 50 рублей за три штуки. Поставщики подняли цены в связи с эпидемией [имеется ввиду вспышка коронавируса], это не от нас зависит. Вот буквально вчера подняли. Я сегодня смотрела по городу прайсы поставщиков: по старым ценам масок ни у кого нет, — рассказали в аптеке на Дмитрия Донского.



Корреспондент НГС обзвонил несколько других аптек города. В некоторых ещё остались старые запасы, цена одной маски там варьировалась в пределах 6 рублей. В аптеке «Семейная» на улице Дмитрия Донского, 30 сообщили, что маски закончились, но будет новый завоз.

В интернете можно найти около десятка предложений от новосибирских поставщиков медицинских масок с указанием цены в 1–2 рубля за штуку. Правда, когда дозваниваешься по указанному телефону, то цена сразу корректируется в большую сторону. Один из оптовых поставщиков, обещающий в объявлении маски по два рубля, в разговоре с корреспондентом НГС сразу назвал цену на 50 копеек выше.

— Если много-много брать, то по 2,5 рубля. Много-много — это от 10 тысяч штук. Но можно хоть от 50 штук: это будет по 5 рублей. На самом деле сейчас в России больших объёмов масок нет: всё, что было, продано в Китай. И если понадобится 10–20–500 тысяч, то поставка будет только в течение трёх недель. Сейчас на них бешеный спрос, поэтому цена такая завышенная. Расходятся как горячие пирожки. В России скупили всё: маски, противоэпидемиологические костюмы и так далее. Просто китайская промышленность, говорят, не справляется с тем потреблением, которое у них сейчас. Поэтому они приехали и всё скупили в Москве, — объяснил ситуацию на рынке предприниматель Дмитрий Коновалов.

