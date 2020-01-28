«Бешеный спрос». В аптеках Новосибирска взлетели цены на одноразовые маски

В новосибирских аптеках дефицит одноразовых медицинских масок. В некоторых они вовсе исчезли из продажи, в остальных — резко подорожали. Если раньше одна маска стоила 5–6 рублей, то сейчас за нее придется выложить в 2–3 раза больше.
— Маски будут сегодня вечером по цене 50 рублей за три штуки. Поставщики подняли цены в связи с эпидемией [имеется ввиду вспышка коронавируса], это не от нас зависит. Вот буквально вчера подняли. Я сегодня смотрела по городу прайсы поставщиков: по старым ценам масок ни у кого нет, — рассказали в аптеке на Дмитрия Донского.
Корреспондент НГС обзвонил несколько других аптек города. В некоторых ещё остались старые запасы, цена одной маски там варьировалась в пределах 6 рублей. В аптеке «Семейная» на улице Дмитрия Донского, 30 сообщили, что маски закончились, но будет новый завоз.
В интернете можно найти около десятка предложений от новосибирских поставщиков медицинских масок с указанием цены в 1–2 рубля за штуку. Правда, когда дозваниваешься по указанному телефону, то цена сразу корректируется в большую сторону. Один из оптовых поставщиков, обещающий в объявлении маски по два рубля, в разговоре с корреспондентом НГС сразу назвал цену на 50 копеек выше.
— Если много-много брать, то по 2,5 рубля. Много-много — это от 10 тысяч штук. Но можно хоть от 50 штук: это будет по 5 рублей. На самом деле сейчас в России больших объёмов масок нет: всё, что было, продано в Китай. И если понадобится 10–20–500 тысяч, то поставка будет только в течение трёх недель. Сейчас на них бешеный спрос, поэтому цена такая завышенная. Расходятся как горячие пирожки. В России скупили всё: маски, противоэпидемиологические костюмы и так далее. Просто китайская промышленность, говорят, не справляется с тем потреблением, которое у них сейчас. Поэтому они приехали и всё скупили в Москве, — объяснил ситуацию на рынке предприниматель Дмитрий Коновалов.
Оптовая цена медицинской маски в 2,5 рубля, по его словам, сильно завышена из-за большого ажиотажа с коронавирусом. Нормальная стоимость маски — в пределах 1–1,5 рубля за штуку при покупке оптом. По мнению предпринимателя, когда пройдёт шумиха вокруг коронавируса, цена на эти предметы вернётся на прежний уровень.
— Сейчас все пытаются поймать волну. Спрос рождает предложение, а тут предложение меньше спроса, поэтому ценник растёт. Поэтому 2,5 рубля — очень хорошая цена за крупную партию. Я знаю, что продают и по 3 рубля. Схлынет эта волна, думаю, и цена вернётся на своё место. Это как iPhone торговать перед Новым годом: многие хотят подарить детям, любимым и переплачивают на 20%, — заметил предприниматель.
Цена на медицинские маски резко поднялись и в интернет-магазинах. В начале января читательница НГС Анна купила в интернет-магазине Ozon упаковку из 50 штук одноразовых масок за 60 рублей. Сегодня в этом же магазине такая же упаковка стоит 500 рублей.
27 января НГС рассказал об отмене продаж туров в Китай из-за вспышки в этой стране коронавируса. А ВОЗ включил новосибирский «Вектор» в реестр лабораторий, которые будут помогать диагностировать болезнь.