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Здоровье Китайский коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через посылки с AliExpress

По данным ведомства, вирус плохо устойчив к окружающей среде

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По данным ведомства, вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не устойчив в окружающей среде

По данным ведомства, вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не устойчив в окружающей среде

В федеральном Роспотребнадзоре рассказали, что новосибирцы могут спокойно получать посылки из Китая — заразиться коронавирусом через почтовые отправления не получится. И подобные случаи не были зафиксированы.

— Риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая на сегодняшний день нет. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет, — рассказала в ответ на запрос НГС Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

По данным ведомства, вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не устойчив в окружающей среде. 

Из Китая новосибирцы в большом количестве получают посылки через сервис AliExpress.

Сегодня стало известно, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет делать анализы на коронавирус для других стран — его включили в реестр лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания.

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коронавирускитайский коронавирусВектор
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КОММЕНТАРИИ (41)

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28 янв 2020 в 16:15

Под шумок футбольного чемпионата мира протащили пенсионную реформу. Теперь придумали новый отвлекающий маневр - короновирус. Пока мы тут ужасаемся, новый премьер Мишуткин в 2 раза поднял зарплаты силовым структурам. Причем, именно той части, которая должна разгонять пикеты и митинги.

28 янв 2020 в 16:20

Так и запишем:
Лечиться надо 40 градусами

пенсионерка
28 янв 2020 в 16:11

Надо покупать все в местных магазинах, поддерживать отечественного производителя, это не только патриотично, но и безопасно.