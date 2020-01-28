В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через посылки с AliExpress

В федеральном Роспотребнадзоре рассказали, что новосибирцы могут спокойно получать посылки из Китая — заразиться коронавирусом через почтовые отправления не получится. И подобные случаи не были зафиксированы.
— Риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая на сегодняшний день нет. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет, — рассказала в ответ на запрос НГС Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.
По данным ведомства, вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов и не устойчив в окружающей среде.
Из Китая новосибирцы в большом количестве получают посылки через сервис AliExpress.
Сегодня стало известно, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет делать анализы на коронавирус для других стран — его включили в реестр лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания.